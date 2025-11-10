جلیل زاده: میزان پرشدگی سدهای آذربایجان شرقی به کمتر از ۲۰ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی جلیل‌زاده از کاهش ۸۰ درصدی حجم ذخیره سد نهند به‌عنوان یکی از منابع اصلی تأمین آب شرب تبریز خبر داد و گفت: در ۱۱ سد بزرگ استان نیز با کاهش ۶۰ درصدی ورودی سدها روبه‌رو هستیم.

جلیل‌زاده افزود: بارش‌های سال آبی جاری که از مهرماه آغاز شده، تنها ۵ میلی‌متر بوده و نسبت به میانگین بلندمدت ۷۰ درصد کاهش دارد. همچنین ورودی سدها بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و میزان پرشدگی سدهای استان به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است.

‌جلیل‌زاده تصریح کرد: سد نهند در حال حاضر کمتر از ۴ میلیون مترمکعب آب دارد، در حالی که این میزان در سال گذشته ۱۳ میلیون مترمکعب بود. با این وجود، مدیریت برداشت آب باعث حفظ پایداری تأمین آب شرب تبریز شده است.

‌وی با اشاره به اجرای پروژه‌های اضطراری مدیریت منابع آب و استفاده از بخشی از چاه‌های کشاورزی و صنعتی برای تأمین آب شرب، از مردم خواست با صرفه‌جویی و همکاری مستمر در عبور از شرایط خشکسالی همراهی کنند.