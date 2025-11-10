به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور تکمیل نیروهای عملیاتی در ایستگاههای عملیاتی و ستاد فرماندهی، از میان افراد واجد شرایط و با رعایت مراحل آزمون علمی، عملی، معاینات پزشکی و روانشناختی، اقدام به استخدام ۱۸۰ نفر مرد و ۲۰ نفر زن میکند.
نکته مهم: پذیرفتهشدگان پس از گذراندن دوره آموزش بدو خدمت ویژه شغل آتشنشانی و کسب موفقیت، به صورت قراردادی در این سازمان مشغول به کار خواهند شد.
شرایط عمومی:
تابعیت و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.
عدم اشتهار به فساد اخلاقی و پیشینه کیفری مؤثر.
سن ۲۰ تا ۴۰ سال (متولدین ۱۳۶۵/۱۲/۲۹ تا ۱۳۸۴/۰۱/۰۱).
دارا بودن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت غیرپزشکی ویژه آقایان.
برخورداری از سلامت کامل جسمی و روانی و آمادگی برای شغل آتشنشانی.
عدم ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی.
توجه: ملاک محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل و پایان خدمت، اولین روز آزمون عملی است.
شرایط اختصاصی:
حداقل قد: آقایان ۱۷۰ سانتیمتر، بانوان ۱۶۵ سانتیمتر.
دارا بودن شرایط بومی استان تهران (متولد یا حداقل ۱۰ سال سکونت).
اولویت با فرزندان شهدا، جانبازان بالای ۲۵ درصد، آزادگان، همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور در جبهه و دارندگان مدال طلای مسابقات جهانی.
اولویت با فارغالتحصیلان و دانشجویان مرکز علمی-کاربردی آتشنشانی و خدمات شهری.
مراحل و آزمونها:
آزمون علمی:
هوش و استعداد، اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، مبانی ایمنی و آتشنشانی.
آزمون عملی و ورزشی:
آقایان: اندازهگیری ترکیب بدنی، انعطافپذیری، بارفیکس، دراز و نشست، دوی ۱۶۰۰ متر و انجام عملیات ورزشی با جابجایی گالن و سورتمه مطابق دستورالعمل.
بانوان: مشابه آقایان با وزنهای اصلاحشده و آیتم بارفیکس ویژه بانوان.
تذکر: اقلیتهای دینی از پاسخ به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و نمره آنها بر اساس سایر بخشها محاسبه خواهد شد.
نحوه ثبتنام:
ثبتنام صرفاً الکترونیکی از طریق سایت سازمان به آدرس https://125.tehran.ir
تکمیل فرم، دریافت شماره پرونده و کد رهگیری الزامی است.
هزینه شرکت در آزمون علمی: ۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال (بازپرداخت نمیشود).
ارائه عکس ۴×۳ مطابق مشخصات اعلامشده الزامی است.
مدارک لازم هنگام ثبتنام و آزمون:
اصل شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت یا معافیت غیرپزشکی، مدارک مربوط به ایثارگران (در صورت وجود).
مراحل اعلام نتایج:
مرحله اول: آزمون علمی، اعلام نتایج و معرفی چند برابر ظرفیت به مرحله عملی.
آزمون عملی، اعلام اسامی واجدین شرایط برای مصاحبه روانشناختی و معاینات پزشکی.
تأیید نهایی پس از طی مراحل گزینشی و پزشکی.
توجه: کسب حد نصاب در هر مرحله تضمین استخدام نیست و هرگونه ارائه مدارک یا اطلاعات خلاف واقع منجر به حذف داوطلب خواهد شد.
مهلت ثبتنام:
از شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ تا جمعه ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ثبتنام فقط به صورت آنلاین و ناقص بودن فرم منجر به حذف داوطلب میشود.
زمان آزمون و دریافت کارت:
آزمون کتبی: جمعه ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
دریافت کارت ورود به جلسه: از سهشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ از طریق سایت سازمان
همراه داشتن کارت ورود به جلسه و شناسنامه یا کارت ملی الزامی است.
تماس و اطلاعرسانی:
سایت: https://125.tehran.ir
تلفن پاسخگویی: ۰۲۱۶۴۳۲۰ (۹ تا ۱۵)
تذکر: هرگونه اطلاعرسانی خارج از سایت رسمی و شماره پشتیبانی، معتبر نیست.
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