به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور تکمیل نیروهای عملیاتی در ایستگاه‌های عملیاتی و ستاد فرماندهی، از میان افراد واجد شرایط و با رعایت مراحل آزمون علمی، عملی، معاینات پزشکی و روانشناختی، اقدام به استخدام ۱۸۰ نفر مرد و ۲۰ نفر زن می‌کند.

نکته مهم: پذیرفته‌شدگان پس از گذراندن دوره آموزش بدو خدمت ویژه شغل آتش‌نشانی و کسب موفقیت، به صورت قراردادی در این سازمان مشغول به کار خواهند شد.

شرایط عمومی:

تابعیت و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.

عدم اشتهار به فساد اخلاقی و پیشینه کیفری مؤثر.

سن ۲۰ تا ۴۰ سال (متولدین ۱۳۶۵/۱۲/۲۹ تا ۱۳۸۴/۰۱/۰۱).

دارا بودن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت غیرپزشکی ویژه آقایان.

برخورداری از سلامت کامل جسمی و روانی و آمادگی برای شغل آتش‌نشانی.

عدم ممنوعیت استخدام در دستگاه‌های اجرایی.

توجه: ملاک محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل و پایان خدمت، اولین روز آزمون عملی است.

شرایط اختصاصی:

حداقل قد: آقایان ۱۷۰ سانتی‌متر، بانوان ۱۶۵ سانتی‌متر.

دارا بودن شرایط بومی استان تهران (متولد یا حداقل ۱۰ سال سکونت).

اولویت با فرزندان شهدا، جانبازان بالای ۲۵ درصد، آزادگان، همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور در جبهه و دارندگان مدال طلای مسابقات جهانی.

اولویت با فارغ‌التحصیلان و دانشجویان مرکز علمی-کاربردی آتش‌نشانی و خدمات شهری.

مراحل و آزمون‌ها:

آزمون علمی:

هوش و استعداد، اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، مبانی ایمنی و آتش‌نشانی.

آزمون عملی و ورزشی:

آقایان: اندازه‌گیری ترکیب بدنی، انعطاف‌پذیری، بارفیکس، دراز و نشست، دوی ۱۶۰۰ متر و انجام عملیات ورزشی با جابجایی گالن و سورتمه مطابق دستورالعمل.

بانوان: مشابه آقایان با وزن‌های اصلاح‌شده و آیتم بارفیکس ویژه بانوان.

تذکر: اقلیت‌های دینی از پاسخ به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و نمره آن‌ها بر اساس سایر بخش‌ها محاسبه خواهد شد.

نحوه ثبت‌نام:

ثبت‌نام صرفاً الکترونیکی از طریق سایت سازمان به آدرس https://125.tehran.ir

تکمیل فرم، دریافت شماره پرونده و کد رهگیری الزامی است.

هزینه شرکت در آزمون علمی: ۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال (بازپرداخت نمی‌شود).

ارائه عکس ۴×۳ مطابق مشخصات اعلام‌شده الزامی است.

مدارک لازم هنگام ثبت‌نام و آزمون:

اصل شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت یا معافیت غیرپزشکی، مدارک مربوط به ایثارگران (در صورت وجود).

مراحل اعلام نتایج:

مرحله اول: آزمون علمی، اعلام نتایج و معرفی چند برابر ظرفیت به مرحله عملی.

آزمون عملی، اعلام اسامی واجدین شرایط برای مصاحبه روانشناختی و معاینات پزشکی.

تأیید نهایی پس از طی مراحل گزینشی و پزشکی.

توجه: کسب حد نصاب در هر مرحله تضمین استخدام نیست و هرگونه ارائه مدارک یا اطلاعات خلاف واقع منجر به حذف داوطلب خواهد شد.

مهلت ثبت‌نام:

از شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ تا جمعه ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

ثبت‌نام فقط به صورت آنلاین و ناقص بودن فرم منجر به حذف داوطلب می‌شود.

زمان آزمون و دریافت کارت:

آزمون کتبی: جمعه ۱۴۰۴/۰۹/۲۸

دریافت کارت ورود به جلسه: از سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ از طریق سایت سازمان

همراه داشتن کارت ورود به جلسه و شناسنامه یا کارت ملی الزامی است.

تماس و اطلاع‌رسانی:

سایت: https://125.tehran.ir

تلفن پاسخگویی: ۰۲۱۶۴۳۲۰ (۹ تا ۱۵)

تذکر: هرگونه اطلاع‌رسانی خارج از سایت رسمی و شماره پشتیبانی، معتبر نیست.