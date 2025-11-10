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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

جزئیات استخدام ۲۰۰ آتش‌نشان در تهران اعلام شد

جزئیات استخدام ۲۰۰ آتش‌نشان در تهران اعلام شد

سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران برای تکمیل نیروهای عملیاتی خود، از میان داوطلبان واجد شرایط ۱۸۰ مرد و ۲۰ زن را از طریق آزمون‌های علمی، عملی، معاینات پزشکی و روان‌شناختی جذب می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور تکمیل نیروهای عملیاتی در ایستگاه‌های عملیاتی و ستاد فرماندهی، از میان افراد واجد شرایط و با رعایت مراحل آزمون علمی، عملی، معاینات پزشکی و روانشناختی، اقدام به استخدام ۱۸۰ نفر مرد و ۲۰ نفر زن می‌کند.

نکته مهم: پذیرفته‌شدگان پس از گذراندن دوره آموزش بدو خدمت ویژه شغل آتش‌نشانی و کسب موفقیت، به صورت قراردادی در این سازمان مشغول به کار خواهند شد.

شرایط عمومی:

تابعیت و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.

عدم اشتهار به فساد اخلاقی و پیشینه کیفری مؤثر.

سن ۲۰ تا ۴۰ سال (متولدین ۱۳۶۵/۱۲/۲۹ تا ۱۳۸۴/۰۱/۰۱).

دارا بودن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت غیرپزشکی ویژه آقایان.

برخورداری از سلامت کامل جسمی و روانی و آمادگی برای شغل آتش‌نشانی.

عدم ممنوعیت استخدام در دستگاه‌های اجرایی.

توجه: ملاک محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل و پایان خدمت، اولین روز آزمون عملی است.

شرایط اختصاصی:

حداقل قد: آقایان ۱۷۰ سانتی‌متر، بانوان ۱۶۵ سانتی‌متر.

دارا بودن شرایط بومی استان تهران (متولد یا حداقل ۱۰ سال سکونت).

اولویت با فرزندان شهدا، جانبازان بالای ۲۵ درصد، آزادگان، همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور در جبهه و دارندگان مدال طلای مسابقات جهانی.

اولویت با فارغ‌التحصیلان و دانشجویان مرکز علمی-کاربردی آتش‌نشانی و خدمات شهری.

مراحل و آزمون‌ها:

آزمون علمی:

هوش و استعداد، اطلاعات عمومی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، مبانی ایمنی و آتش‌نشانی.

آزمون عملی و ورزشی:

آقایان: اندازه‌گیری ترکیب بدنی، انعطاف‌پذیری، بارفیکس، دراز و نشست، دوی ۱۶۰۰ متر و انجام عملیات ورزشی با جابجایی گالن و سورتمه مطابق دستورالعمل.

بانوان: مشابه آقایان با وزن‌های اصلاح‌شده و آیتم بارفیکس ویژه بانوان.

تذکر: اقلیت‌های دینی از پاسخ به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و نمره آن‌ها بر اساس سایر بخش‌ها محاسبه خواهد شد.

نحوه ثبت‌نام:

ثبت‌نام صرفاً الکترونیکی از طریق سایت سازمان به آدرس https://125.tehran.ir

تکمیل فرم، دریافت شماره پرونده و کد رهگیری الزامی است.

هزینه شرکت در آزمون علمی: ۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال (بازپرداخت نمی‌شود).

ارائه عکس ۴×۳ مطابق مشخصات اعلام‌شده الزامی است.

مدارک لازم هنگام ثبت‌نام و آزمون:

اصل شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت یا معافیت غیرپزشکی، مدارک مربوط به ایثارگران (در صورت وجود).

مراحل اعلام نتایج:

مرحله اول: آزمون علمی، اعلام نتایج و معرفی چند برابر ظرفیت به مرحله عملی.

آزمون عملی، اعلام اسامی واجدین شرایط برای مصاحبه روانشناختی و معاینات پزشکی.

تأیید نهایی پس از طی مراحل گزینشی و پزشکی.

توجه: کسب حد نصاب در هر مرحله تضمین استخدام نیست و هرگونه ارائه مدارک یا اطلاعات خلاف واقع منجر به حذف داوطلب خواهد شد.

مهلت ثبت‌نام:

از شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ تا جمعه ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

ثبت‌نام فقط به صورت آنلاین و ناقص بودن فرم منجر به حذف داوطلب می‌شود.

زمان آزمون و دریافت کارت:

آزمون کتبی: جمعه ۱۴۰۴/۰۹/۲۸

دریافت کارت ورود به جلسه: از سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ از طریق سایت سازمان

همراه داشتن کارت ورود به جلسه و شناسنامه یا کارت ملی الزامی است.

تماس و اطلاع‌رسانی:

سایت: https://125.tehran.ir

تلفن پاسخگویی: ۰۲۱۶۴۳۲۰ (۹ تا ۱۵)

تذکر: هرگونه اطلاع‌رسانی خارج از سایت رسمی و شماره پشتیبانی، معتبر نیست.

کد مطلب 6651144

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    نظرات

    • ایوب نظری US ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
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      پاسخ
      سلام ودرود بر آتش نشانان عزیز این عزیزان همیشه با تلاش خودشان ما را آرامش بخشیده اند سؤال من این که دولت به جهت داشتن نیروهای زیاد در وزارتخانه ها و از طرفی اعلام اینکه به میزان کارمندان کار در ادرات نیست چرا از کارمندان جوان سایر دستگاه‌های دولتی یا مأمور و یا انتقال در سازمان آتش‌نشانی استفاده نمی کنند

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