سیزدهمین شماره نشریه پیام کوثر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره سیزدهم نشریه خبری، اطلاع رسانی حوزههای علمیه خواهران با عنوان «پیام کوثر» به همت اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران سراسر کشور، منتشر شد.
«زنان» پیشران تحولات سبک زندگی معاصر هستند / تأکید بر همکاری و همافزایی فیمابین حوزههای علمیه خواهران و سازمان تبلیغات اسلامی، دوره تربیت مبلغ فاطمی (س) برگزار میشود، بصیرت و جهاد تبیین دو فریضه عملی ویژه طلاب، اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا، ذاتی است نه تاکتیکی / مشکل ما با آمریکا از ۲۸ مرداد ۳۲ آغاز شد، ثبتنام ۲۷۰ طلبه خواهر در دوره مقدماتی «کارشناسان رسانه»، وقتی حجاب از معنا، به مُد تبدیل میشود / استحاله آرام هویت دینی زن مسلمان، پیام تسلیت مدیر حوزههای علمیه خواهران درپی درگذشت آیتالله سید طیب موسوی، کسب مجوز ISC برای همایش ملی «بانوی کُرد»، پویش ملی جلسات خانگی «رواق فاطمی»، یادداشت| استمرار نور معرفت و بصیرت زینب کبری(س) در حوزههای علمیه خواهران، امضای تفاهمنامه همکاری معاونت فرهنگی حوزههای علمیه خواهران و بنیاد بینالمللی امامت، تسلیت حجت الاسلام والمسلمین علیزاده به عضو شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران، و… از جمله مطالبی است که در این شماره از نشریه پیام کوثر منتشر شده است.
گفتنی است، نشریه پیام کوثر به صاحب امتیازی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به نشانی قم، بلوار امین، نبش کوچه ۵۱، مدیرمسئولی مرتضی واحدی و سردبیری محمدباقر محجوب منتشر میشود.
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