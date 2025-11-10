دستگیری سارقان موبایل قاپ اتوبان امام علی (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد کبودتبار، سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: در چند روز گذشته گزارش‌های متعددی از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و مراجعه حضوری شهروندان به کلانتری ۱۲۸ تهران نو دریافت شد که بر اساس آن ۲ سارق حرفه‌ای از وضعیت ترافیکی اتوبان امام علی (ع) استفاده کرده و با نزدیک شدن به خودروهای در حال تردد یا متوقف، اقدام به سرقت تلفن همراه سرنشینان می‌کردند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با توجه به حساسیت‌های موضوع، پرونده به صورت ویژه در دستور کار سرکلانتری یازدهم و کلانتری‌های تحت امر قرار گرفت و تیم‌های عملیاتی نامحسوس و محسوس در ساعات اوج ترافیک در طول مسیر مستقر شدند تا محدوده مورد نظر را به صورت کامل تحت پوشش قرار دهند.

سرهنگ کبودتبار در ادامه افزود: مأموران پلیس روز جاری در یکی از ساعات اوج ترافیک موفق به شناسایی سارقان حین ارتکاب جرم شدند و هر ۲ سارق را که با استفاده از موتورسیکلت در حال سرقت تلفن همراه یکی از رانندگان بودند را دستگیر کردند. در بازرسی‌های اولیه مأموران و استعلام از پلاک انتظامی سرقتی بودن موتورسیکلت نیز مشخص شد.

وی تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه و پس از اطلاع رسانی عمومی، ۲۰ نفر از مالباختگان که طی هفته گذشته قربانی این سارقان شده بودند، با مراجعه به کلانتری، شاکی پرونده شدند. پرونده این متهمان پس از تکمیل تحقیقات اولیه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شده است. با حمایت خوب دستگاه قضائی از پلیس، این مجرمان هم اکنون در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات برای شناسایی سایر جرایم احتمالی آنها ادامه دارد.

سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در معابر پر تردد اجازه فعالیت به چنین سارقان فرصت طلبی را نخواهد داد و شهروندان نیز در صورت مشاهده موارد مشابه موضوع را فوراً از طریق شماره ۱۱۰ اطلاع دهند.