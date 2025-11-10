به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس آگاهی فاتب در پی وقوع نزاع و درگیری در منطقه مشیریه شرق تهران و ایراد ضرب‌وجرح عمدی چند شهروند توسط افراد شرور با استفاده از نیمچه و چاقو، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان مجرب مرکز عملیات پلیس قرار گرفت.

در روزهای ابتدایی پس از حادثه، چهار نفر از متهمان این پرونده شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند. بااین‌حال، یکی از متهمان اصلی و خطرناک که از مجرمان سابقه‌دار و متواری بود، نیز مورد شناسایی قرار گرفت.

بررسی‌ها نشان داد متهم یادشده طی سه سال گذشته تحت تعقیب پلیس آگاهی فاتب به اتهامات متعدد از جمله سرقت حرفه‌ای از منازل، سرقت به عنف و سرقت مسلحانه شبانه بوده است.

در نهایت، با به‌کارگیری توان عملیاتی و شگردهای خاص پلیسی توسط تیم‌های عملیات ویژه مبارزه با شرارت مرکز عملیات، مخفیگاه وی در محدوده پیروزی شناسایی شد.

متهم هنگام دستگیری با سلاح سرد به سمت مأموران حمله‌ور شد که در پی اقدام قاطع پلیس و در چارچوب قانون به‌کارگیری سلاح، زمین‌گیر شد.

پس از انجام اقدامات درمانی، برابر دستور مقام قضائی، متهم برای سیر مراحل قانونی به زندان منتقل خواهد شد.

معاون اجتماعی پلیس اعلام کرد: اقدامات اراذل و اوباش در ایجاد رعب و وحشت، امنیت عمومی را تهدید می‌کند و پلیس با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه مماشات با این افراد برخورد کرده و آنان را وادار به تمکین از قانون و رعایت حقوق شهروندی خواهد کرد.