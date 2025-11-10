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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۵۸

کاهش سهم پرداختی رانندگان از بیمه به ۱۳.۵ درصد رسید

کاهش سهم پرداختی رانندگان از بیمه به ۱۳.۵ درصد رسید

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: سهم پرداختی بیمه رانندگان کامیون و مسافری از ۲۷ درصد به ۱۳.۵ درصد کاهش یافت و ۱۳.۵ درصد مابقی آن از محل بارنامه و صورت‌وضعیت تامین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد منان رئیسی نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برگزاری نزدیک به ۱۰ جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر و کارگروه تخصصی اظهار کرد: پس از برگزاری حدود ۱۰ جلسه در کمیسیون و کارگروه تخصصی، جمع‌بندی نهایی امروز در صحن کمیسیون مطرح و رأی‌گیری شد. ماده‌واحده و سه تبصره ذیل آن به تصویب رسید.

وی در خصوص سهم‌بندی بیمه رانندگان افزود: رانندگان کامیون و مسافری طبق برنامه هفتم توسعه موظف بودند ۲۷ درصد حق بیمه را خودپرداخت کنند. بر اساس اصلاحیه جدید، سهم رانندگان به ۱۳.۵ درصد کاهش‌یافته و ۱۳.۵ درصد باقی‌مانده که پیش‌تر دولت پرداخت می‌کرد، از طریق جایگزینی مالی تأمین خواهد شد.

رئیسی بیان کرد: این جایگزینی برای رانندگان کامیون از طریق افزایش ۲.۵ درصد به بارنامه و برای رانندگان اتوبوس و تاکسی‌های اینترنتی از طریق افزایش ۴ درصد به‌صورت وضعیت مسافری یا رسید اینترنتی اعمال خواهد شد. رئیس سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان صنوف رانندگان در جلسات کمیسیون حضور داشتند و نظرات آن‌ها شنیده شد.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: بیمه رانندگان بر اساس دهک‌بندی در ۱۰ سطح و متناسب با میزان کارکرد، یعنی میزان بار یا مسافر جابه‌جا شده، محاسبه خواهد شد تا پرداخت بیمه با فعالیت واقعی راننده هماهنگ باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نسخه جدید طرح نسبت به نسخه اولیه که حدود یک ماه پیش کلیات آن تصویب شده بود، اصلاح شده و نکته مهم آن است که رانندگان اینترنتی نیز مشمول این قانون خواهند بود. آئین‌نامه مربوط به این رانندگان ظرف سه ماه تدوین و اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6651482
زهره آقاجانی

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