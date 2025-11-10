به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت که به دعوت وزیر حج و عمره عربستان و در چارچوب مذاکرات حج تمتع در این کشور حضور دارد، با حضور در بخشهای مختلف ستاد عملیات عمره از نزدیک در جریان روند خدماترسانی در حوزههای اسکان، نقل و انتقال، تغذیه و بازرسی قرار گرفت.
وی با اشاره به گستره و تنوع گروههای زائران عمره مفرده گفت: لازم است زیرساختهای خدماتی متناسب با نیازهای همه قشرها، دانشگاهیان و زوجهای جوان طراحی و بهروز شود تا همه زائران بتوانند از برکات این سفر معنوی بهرهمندی کامل داشته باشند.
رشیدیان افزود: بهکارگیری فناوریهای مدیریت عملیات، سامانههای گزارشدهی لحظهای و ابزارهای کنترل کیفیت خدمات میتواند ضمن کاهش خطا و هزینهها، رضایتمندی زائران را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
وی همچنین تاکید کرد که با توجه به نزدیک شدن ماه رجب و شعبان و افزایش ظرفیت اعزام، آمادگی لازم در ستاد عملیات عمره به وجود آید.
رئیس سازمان حج و زیارت همچنین با حضور در دفتر بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه، با مسئولان و دستاندرکاران این دفتر دیدار و درباره هماهنگیهای اجرایی و فرهنگی گفتوگو کرد.
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