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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۳۳

تأکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت عمره

تأکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت عمره

رئیس سازمان حج و زیارت در بازدید از ستاد عملیات عمره در مکه مکرمه بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به زائران ایرانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، علی‌رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت که به دعوت وزیر حج و عمره عربستان و در چارچوب مذاکرات حج تمتع در این کشور حضور دارد، با حضور در بخش‌های مختلف ستاد عملیات عمره از نزدیک در جریان روند خدمات‌رسانی در حوزه‌های اسکان، نقل و انتقال، تغذیه و بازرسی قرار گرفت.

وی با اشاره به گستره و تنوع گروه‌های زائران عمره مفرده گفت: لازم است زیرساخت‌های خدماتی متناسب با نیازهای همه قشرها، دانشگاهیان و زوج‌های جوان طراحی و به‌روز شود تا همه زائران بتوانند از برکات این سفر معنوی بهره‌مندی کامل داشته باشند.

رشیدیان افزود: به‌کارگیری فناوری‌های مدیریت عملیات، سامانه‌های گزارش‌دهی لحظه‌ای و ابزارهای کنترل کیفیت خدمات می‌تواند ضمن کاهش خطا و هزینه‌ها، رضایت‌مندی زائران را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

وی همچنین تاکید کرد که با توجه به نزدیک شدن ماه رجب و شعبان و افزایش ظرفیت اعزام، آمادگی لازم در ستاد عملیات عمره به وجود آید.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین با حضور در دفتر بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه، با مسئولان و دست‌اندرکاران این دفتر دیدار و درباره هماهنگی‌های اجرایی و فرهنگی گفت‌وگو کرد.

کد مطلب 6651597

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