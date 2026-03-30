به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جلالی پور ظهر دوشنبه ضمن بازدید میدانی از مناطق آسیب دیده در عثماوندان شهرستان دستور ارائه خدمات لازم حمایتی را به افراد حادثه دیده صادر کرد.

رئیس قرارگاه مردمی اجتماعی – حمایتی ایران همدل در استان گیلان، ضمن محکومیت این اقدام ناجوانمردانه و ددمنشانه، گفت: کمیته امداد امام(ره) با بسیج تشکل های مردمی تمام ظرفیت ها را برای جبران خسارت مالی و معیشتی آسیب دیدگان جنگ رمضان به کار گرفته است.

جلالی پور با تأکید بر اهمیت حضور مؤثر مردم در عرصه های اجتماعی، افزود: کمیته امداد با پشتیبانی از ساختارهای مردمی امدادی در شرایط جنگ تحمیلی استکبار جهانی و اسرائیل غاصب، تلاش می نماید خدمات حمایتی مؤثر، سریع، منسجم و کریمانه به اقشار آسیب پذیر ارائه گردد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان با اشاره به محورهای حمایت از آسیب دیدگان، گفت: پرداخت های بلاعوض و معوض ضروری، تهیه اقلام ضروری زندگی و مشارکت در تأمین اسکان موقت بخشی از این خدمات می باشد.