هوای مشهد ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز سه شنبه بیستم آبان ماه با ثبت عدد ۱۳۳ در وضعیت نارنجی و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۲۰ در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) قرار داشت.

مناطق نخریسی، وحدت، رسالت، الهیه و مفتح در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد، سجاد، تقی آباد، هفت حوض و خیام شمالی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند و دیگر مناطق سطح شهر مشهد کیفیت هوا قابل قبول است.

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