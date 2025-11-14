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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲

تداوم هوای ناسالم در مشهد؛۳ منطقه در وضعیت قرمز قرار دارد

تداوم هوای ناسالم در مشهد؛۳ منطقه در وضعیت قرمز قرار دارد

مشهد- با افزایش غلظت آلاینده‌ها، کیفیت هوای مشهد با شاخص ۱۰۵ در وضعیت نارنجی قرار دارد و برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز جمعه بیست و سوم آبان ماه با ثبت عدد ۱۰۵ در وضعیت نارنجی و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۱۸ در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) قرار داشت.

کیفیت هوا در دو منطقه ویلا و صدف، طرق، هفت حوض و سرافرازان قابل قبول است و در مناطق نخریسی، سجاد و رسالت در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد و در دیگر مناطق سطح شهر مشهد هوای ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است.

کد مطلب 6655356

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