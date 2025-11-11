استاندار خوزستان:با مسببان و خاطیان مرگ جوان اهوازی برخورد شدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، ظهر امروز سه شنبه در پی حادثه تلخ درگذشت مرحوم احمد بالدی پیام تسلیتی صادر کرد و یادآور شد که این سانحه اندوهی بزرگ برای جامعه خوزستانی و همه دلسوزان استان رقم زده است.

در بخشی از پیام آمده است: درگذشت تلخ و تأسف‌بار جوان اهوازی، مرحوم احمد بالدی، جامعه خوزستان را در غم و اندوهی عمیق فرو برد. این حادثه دردناک نه تنها یک خانواده که همۀ دلسوزان این استان را متأثر کرده است. مصیبت وارده را به بازماندگان محترم، بستگان و تمامی هم‌استانی‌های عزادار صمیمانه تسلیت می‌گویم و برای آنان صبر و اجر الهی مسئلت دارم.

موالی‌زاده همچنین از اجرای دستورات صریح رئیس‌جمهور برای بررسی این حادثه خبر داد و گفت: همراه با دستورات فوری و قاطع جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، در استان نیز تمامی ظرفیت‌های حقوقی، اداری و نظارتی به کار گرفته شده تا ضمن بررسی دقیق و بی‌طرفانۀ ابعاد این رویداد، با عوامل کوتاهی یا خطا در این حادثه با قاطعیت کامل برخورد شود.

وی در پایان برای مرحوم احمد بالدی رحمت و مغفرت الهی و برای خانواده داغدار او صبر و سلامتی آرزو کرد و تأکید نمود که نتیجه بررسی‌ها با شفافیت کامل اعلام خواهد شد تا اعتماد عمومی نسبت به صیانت از جان شهروندان و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها همچنان حفظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه پس از آن رخ داد که شهرداری اهواز اقدام به تخلیه یک مغازه اجاره‌ای در اطراف پارک زیتون کرد. بنا بر اعلام دادستان اهواز، به رغم تأکیدات مقام قضائی مبنی بر رعایت موازین قانونی و حقوق شهروندی، شهرداری بدون توجه به تأکیدات مقام قضائی، شروط تعیین شده و به صورت خودسرانه و در زمان نامناسب برای تخلیه این واحد به محل مورد نظر مراجعه می‌کند.

دادستان اهواز همچنین از بازداشت شهردار منطقه ۳ اهواز و مسئول اجراییات شهرداری این منطقه خبر داد که با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

وی افزود: برای این افراد قرار نظارت قضائی صادر شده و تا اطلاع ثانوی از حضور در محل کار خود محروم هستند.