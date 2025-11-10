شهردار و مسئول اجراییات منطقه سه شهرداری اهواز بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خلفیان در رابطه با حادثه خودسوزی جوان اهوازی اظهار کرد: این جوان اهوازی یک مغازه متعلق به شهرداری را در اطراف پارک زیتون اجاره کرده بود. با انقضای مهلت قرارداد و با توجه به اینکه طرح گسترش این پارک در دستور کار شهرداری اهواز بوده در چندین مرحله از ناحیه شهرداری به این جوان تذکر داده شده و از او می‌خواهند که مغازه را تخلیه و به شهرداری تحویل دهد که متأسفانه این جوان به این موضوع توجه نکرده و از تخلیه مغازه خودداری می‌کند.

وی افزود: در همین رابطه گزارشی از سوی شهرداری به معاونت حقوق عامه دادستانی اهواز واصل شده و معاون دادستان اهواز نیز به کلانتری محل دستور می‌دهد که تخلیه این واحد با رعایت کامل موازین قانونی، حقوقی، شرعی و حقوق شهروندی، صیانت از اموال نامبرده، در زمان مناسب و بدون هیچ‌گونه تنشی انجام شود. شهرداری بدون توجه به تأکیدات مقام قضائی، شروط تعیین شده و به صورت خودسرانه و در زمان نامناسب مجدداً برای تخلیه این واحد به محل مورد نظر مراجعه می‌کند.

دادستان اهواز ادامه داد: این جوان ظاهراً از قبل مقداری بنزین را تهیه و در مغازه نگهداری کرده بود که متأسفانه در حین عملیات تخلیه مغازه، اقدام به خودسوزی می‌کند.

وی گفت: بر اساس فیلم‌هایی که دوربین‌های مداربسته از محل حادثه ضبط کرده‌اند آتش بلافاصله توسط عوامل اجراییات شهرداری خاموش و این جوان به مراکز درمانی منتقل می‌شود.

دادستان اهواز در ادامه از بازداشت شهردار و مسئول اجراییات شهرداری در این رابطه خبر داد و گفت: این دو نفر در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند.. چند نفر نیز که در فضای مجازی به دنبال ایجاد تنش و آشوب بودند نیز در حال حاضر با قرار کفالت آزاد هستند.

خلفیان با تاکید بر اینکه شهرداری در این حادثه بر اساس دستور مقام قضائی عمل نکرده است، تصریح کرد: برای شهردار و مسئول اجراییات شهرداری منطقه ۳ اهواز قرار نظارت قضائی صادر کردیم و در حال حاضر از حضور در محل کار خود محروم هستند تا به تخلفات آنها رسیدگی شود.