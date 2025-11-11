به گزارش خبرنگار مهر، سیف‌الله سعدالدین ظهر سه شنبه در همایش ملی «بازسازی زیرساخت‌ها و رفع ناترازی‌ها در راستای سرمایه‌گذاری برای تولید» در دانشگاه سمنان از آمادگی این دانشگاه و دیگر مراکز علمی و دانشگاهی کشورمان برای کمک به کاهش و رفع ناترازی در بخش‌های مختلف کشورمان خبر داد.

وی با بیان اینکه بهره گیری از ظرفیت اساتید و هیئت‌های علمی و همچنین تجهیزات و امکانات و دانشجویان دانشگاه‌های کشورمان مانند دانشگاه سمنان در این زمینه می‌تواند کارساز باشد، افزود: دانشگاه سمنان آمادگی اجرای طرح‌های مشترک در این زمینه را دارد.

رئیس دانشگاه سمنان رویداد علمی همایش ملی «بازسازی زیرساخت‌ها و رفع ناترازی‌ها در راستای سرمایه‌گذاری برای تولید» را رویدادی مهم در زمینه شناسایی نقاط ضعف ناترازی ها در کشورمان دانست و گفت: نقش دانشگاه‌ها در این زمینه یکی از محورهای این رویداد علمی است.

سعدالدین با بیان اینکه استفاده از توان علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی یکی از مسائلی است که می‌بایست در زمینه رفع و کاهش ناترازی ها در بخش‌های مختلف به کار بست، تاکید کرد: کشورمان به لحاظ توان علمی، شرایط خوبی را دارد.

وی با بیان اینکه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکترا و پسادکترا موظف به ارائه پایان‌نامه‌های علمی هستند لذا بهتر است که از توان علمی و ظرفیت‌های این دانشجویان بهره گیری کرد، افزود: در راستای کمک به حل مسائل و مشکلات کشور می‌توان از ظرفیت دانشگاهیان بهره برد.