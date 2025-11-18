به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر والیبال مردان طبق مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی از ۲۸ مهر تا ۲۷ اردیبهشت سال آینده برگزار میشود. تیم والیبال صنعتگران امید دومین سالی است که تجربه حضور در لیگ برتر والیبال را دارد و هفته اول این مسابقات به مصاف شهرداری ارومیه خواهد رفت.
بالاجبار پذیرفتیم لیگ به تعویق بیافتد
غلامرضا مومنیمقدم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تیم والیبال صنعتگران امید برای حضور در لیگ برتر والیبال گفت: با توجه به سیاستهای فدراسیون و کمیته ملی المپیک، به دلیل حضور تیم ملی در مسابقات کشورهای همبستگی اسلامی همه تیمها بالاجبار پذیرفتند که لیگ با تأخیر آغاز شود و از فردا لیگ شروع خواهد شد. این در حالی است که اکثر تیمها از مردادماه تمرینات خود را آغاز کرده بودند. اگر بخواهیم برنامهای میانمدت برای آمادهسازی در نظر بگیریم، این فاصله واقعاً طولانیتر از حد معمول شد و بسیاری از تیمها از این بابت ناراضی بودند، چراکه تمرین بیش از حد بدون مسابقه باعث میشود و شرایط را سخت میکند.
وی افزود: با این حال ما چارهای نداشتیم جز اینکه تمرینات را مدیریت کنیم تا از نظر آمادگی جسمانی و روحی در سطح مطلوبی بمانیم. تیم ما خدا را شکر جوان است و از این بابت کمتر دچار مشکل شدیم. البته به تعویق افتادن مسابقات میتواند بازیکنان را از شرایط بازی دور کند، به همین دلیل ما چندین دیدار تدارکاتی برگزار کردیم تا بازیکنان در فرم مسابقه باقی بمانند. خوشبختانه هیچ مصدوم جدی نداریم و تیم در وضعیت خوبی است.
تیم آمادهای داریم و برای شروع مشکلی نداریم
سرمربی صنعتگران امید تأکید کرد: در مورد اینکه این تعویق به ضرر ما بود یا به نفعمان، نمیتوانم قضاوت قطعی کنم. خدا را شکر همانطور که گفتم تیم جوان است و مشکل خاصی ندارد. برای تیمهایی که دیرتر تشکیل شدند این تعویق مفید بود چون توانستند آمادهتر شوند، اما تیم ما از ابتدا در شرایط خوبی بود و اگر همان زمان لیگ آغاز میشد، ما نیز کاملاً آماده بودیم. بازیکنان جوانان در اوج آمادگی به تیم اضافه شدند و سایر بازیکنان هم طبق برنامه تمرین کردند و اگر لیگ زودتر شروع میشد، مشکلی نداشتیم.
با برنامهریزی بهتر میتوانستند لیگ را به تعویق نیندازند
مومنیمقدم در ادامه اظهار داشت: به نظر من میشد با برنامهریزی بهتر، راهکار مناسبتری اتخاذ کرد تا لیگ بدون تأخیر برگزار شود. درست است که مسابقات بینالمللی برای کشور اهمیت دارد و مدالآوری ارزشمند است، اما باید در نظر گرفت که والیبال ایران از سطح کشورهای اسلامی بالاتر است. امکان این وجود داشت حتی با تیم دوم یا تیم ملی جوانان، که کادر فنی خوبی مثل پیمان اکبری داشتند، در این رقابتها شرکت کرد و همچنان مدال گرفت. به خصوص اینکه تیم ملی جوانان در مسابقات جهانی عملکرد بسیار خوبی داشت و امکان حضور در بازیهای کشورهای اسلامی با همین تیم جوانان هم وجود داشت ولی سیاست دیگری اتخاذ شد.
بازیهای کشورهای اسلامی منفعت خاصی برای والیبال ایران ندارد
سرمربی تیم والیبال صنعتگران امید ادامه داد: به نظر من بازیهای کشورهای اسلامی منفعت خاصی برای والیبال ایران ندارد، اما چون کمیته ملی المپیک تأکید داشت که تیم قوی برود و حتماً قهرمان شود، فدراسیون مجبور شد تیم اصلی را اعزام کند. تقریباً تمام بازیکنان اصلی، بهجز چند لژیونر از جمله خانزاده، اسماعیلنژاد و مرتضی شریفی حضور ندارند. اگر خداینکرده بازیکنی در این رقابتها آسیب ببیند، جبران آن بسیار دشوار خواهد بود.
مؤمنی مقدم تأکید کرد: سطح والیبال ایران بسیار بالاتر از تیمهای کشورهای اسلامی است. حضور تیم اصلی در مسابقات الزامی نبود، اما بازیکنان ما با پتانسیل بالا و کیفیت مطلوب به رقابتها رفتند. از لحاظ انگیزشی، طبیعی است که بازیکنی که در لیگ ملتها مقابل تیمهای قدرتمند جهان بازی کرده، نسبت به رقابتهای کشورهای اسلامی، انگیزه کمتری داشته باشد. با این حال خدا را شکر به مدال طلای این مسابقات رسیدند.
وی افزود: تجربه این مسابقات میتواند برای سال آینده و برنامههای لیگ ملتها بسیار مفید باشد و امیدواریم خداینکرده آسیبی به بازیکنان وارد نشود. بازیکنان پس از پایان این مسابقات، به لیگ باز خواهند گشت و فرصت خواهند داشت در ترکیب تیم ملی بزرگسالان و جوانان حضور یابند. این روند برای رشد و پیشرفت والیبال ایران حیاتی است.
با بازیکنان جوان و بودجه معقول وارد لیگ شدیم
مومنیمقدم درباره اهداف تیم صنعتگران در فصل جاری خاطرنشان کرد: امسال دومین سال حضور ما در لیگ برتر است. سال گذشته تیم صنعتگران وارد لیگ شد و با توجه به سیاستگذاری باشگاه، حرکتی با شیب ملایم برنامهریزی شده بود. پارسال با بضاعت و بازیکنان موجود، توانستیم به جمع هشت تیم برتر برسیم که بهترین نتیجه ممکن بود و مدیران باشگاه از این موضوع راضی بودند و ما نیز رضایت داشتیم.
وی گفت: با توجه به جوان بودن تیم ما، تمرینات منظم و مدیریت دقیق، صنعتگران آماده آغاز لیگ برتر هستند و تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا در سطح بالا رقابت کنیم و بازیکنان جوان را به بهترین شکل پرورش دهیم. امیدوارم لیگ از این پس منظم و بدون تأخیر برگزار شود تا از دل رقابتها بازیکنان شایسته برای تیم ملی بزرگسالان و جوانان معرفی شوند و والیبال ایران هر روز بهتر از روز قبل شود.
وی افزود: امسال با بودجه محدود اما با حضور بازیکنان جوان و تلفیق چند بازیکن با تجربه، تیم بسیار خوبی را بستیم. هدفگذاری باشگاه بر این شد که تیم با همین جوانان و با بودجه معقول وارد لیگ شود. بازیکنان جوان ما تقریباً آماده هستند و بهترین فرصت برای شکوفایی آنها در یک باشگاه لیگ برتری فراهم شده است. حضور ده بازیکن جوان در ترکیب تیم باعث میشود فرصت بسیار خوبی برای دیده شدن و پیشرفت آنها ایجاد شود. این بازیکنان در لیگ برتر، سطح بالای مسابقات کشور را تجربه میکنند و دیگر بازیهای دسته یک یا تیمهای زیر گروه برایشان کفایت نمیکند.
از لحاظ مالی جزو تیمهای پایین جدول هستیم
سرمربی صنعتگران امید ادامه داد: ۵۰ تا ۷۰ درصد ترکیب تیم از بازیکنان جوان تشکیل شده و این برای آینده والیبال کشور بسیار مثبت است. مدیران باشگاه نیز با توجه به پتانسیل موجود، تصمیم گرفتند با همین بازیکنان وارد لیگ شوند. سطح توقعات نسبت به برنامه اولیه کمی متفاوت شده است، اما تیم ما با تمرینات خوب و روحیه بالا، محکوم به ارائه والیبال با کیفیت است و مطمئن باشید در لیگ حریف دست و پا بسته نخواهیم بود. این بازیکنان میتوانند پتانسیل خود را در لیگ نشان دهند و نتیجه معقولی با توجه به بودجه محدود تیم به دست آید. شاید از لحاظ مالی جزو تیمهای پایین جدول باشیم، اما از نظر کیفیت و انرژی، متفاوت ظاهر خواهیم شد.
