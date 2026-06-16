دستاوردهای جبهه مقاومت ریشه عاشورایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد برسلانی صبح سه شنبه در نشست با کارکنان این اداره، ضمن تسلیت ایام سوگواری سیدالشهدا(ع)، با واکاوی ابعاد تاریخی و اعتقادی قیام کربلا، آن را اوج تقابل جبهه حق با باطل در طول تاریخ بشریت دانست و خاطرنشان کرد: این واقعه عظیم، نهتنها نقطهی عطف مبارزه با انحرافات دینی بود، بلکه الگویی بیبدیل برای «جنگ روایتها» در برابر جریانهای استکباری محسوب میشود که از دوران حضرت آدم(ع) آغاز و در عاشورا به بلوغ رسید.
وی با تصریح بر اینکه انقلاب اسلامی ایران، وامدار عمیق فرهنگ عاشورایی و منش امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب است، افزود: هرگام بلندی که در این نظام برداشته شده، مرهون بازخوانی درست از پیام کربلا و ایستادگی در برابر طاغوت بوده و جبهه مقاومت نیز با اتکا به همین بنیانهای اعتقادی متولد شده و توانسته است در سختترین معادلات منطقهای، پیروزیهای شگرفی را رقم بزند که بیگمان تجلی روحیهی حسینی در میدان عمل است.
سردار برسلانی در بخش دیگری از سخنان خود، با هشدار نسبت به تهاجم فکری لیبرالیسم و سبک زندگی غربی، این جریانها را عامل اصلی بحرانآفرینی علیه ملت ایران برشمرد و اظهار کرد: آشوبهای اخیر در دیماه ۱۴۰۴ و همچنین فتنههای پیشین، همگی محصول جنگ ترکیبی و شناختی دشمن طراحی شده بود تا با ایجاد تردید در باورهای مردم، نظم پایدار انقلاب را خدشهدار کند، اما هوشیاری امت اسلامی نقشههای آنان را خنثی کرد.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات «رمضان» و تأکید بر ضرورت استمرار روحیه انقلابی، خاطرنشان کرد: تاریخ ثابت کرده که هرگونه اعتماد به وعدههای دشمنان و خوشبینی به تعاملات آنان، خطایی راهبردی است؛ بنابراین وظیفهی ما حفظ آمادگی همهجانبه در برابر توطئهها و تداوم راه شهداست تا در سایهی بصیرت عاشورایی، از کیان اسلامی صیانت کنیم.
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