به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین نشست کمیسیون ایمنی راههای استان اصفهان صبح پنجشنبه در سال جاری با محوریت بررسی علل افزایش تصادفات و تصمیمگیری برای اجرای طرحهای ایمنی در محورهای پرحادثه برگزار شد.
در این نشست مقرر شد گروهی مشترک از ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، دفتر فنی استانداری و پلیسراه استان، بازدید میدانی از مسیرهای حادثهخیز انجام داده و راهکارهای کنترلی و اصلاحی را در جلسات شورای هماهنگی ترافیک، شورای راهبری تصادفات و کمیسیون ایمنی راهها مطرح کنند.
در این جلسه تأکید شد حدود ۱۷ درصد از کل تصادفات جادهای استان در محورهای روستایی رخ میدهد و لازم است علاوه بر آموزش رانندگان و توجه به اصول ایمنی، پروژههای تقویت زیرساخت و ایمنسازی این مسیرها با اولویت در دستور کار قرار گیرد.
محمد یوسفزاده، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حملونقل و ترافیک استانداری اصفهان در این نشست اظهار کرد: در بیست روز آغازین آبانماه، تعداد تصادفات استان افزایش داشته و با توجه به در پیش بودن فصل سرما، انتظار میرود با همکاری نهادهای اثرگذار شاهد روند کاهشی حوادث باشیم.
وی اضافه کرد: بر اساس گزارشهای رسمی پزشکی قانونی، در هفت ماه نخست سال جاری شمار جانباختگان ناشی از تصادفات با کاهش ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۶۹ نفر کمتر رسیده است.
به گفته یوسفزاده، طبق بررسی پلیسراه فرماندهی انتظامی استان، بیشترین عامل بروز تصادفات در این مدت بیتوجهی به جلو با سهم ۳۷ درصد بوده و پس از آن تغییر ناگهانی مسیر با ۱۴ درصد، سرعت غیرمجاز با ۱۲ درصد و حرکت دندهعقب با ۹ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری تصریح کرد: بیشترین میزان جانباختگان ناشی از سوانح رانندگی در استان، به بزرگراهها تعلق دارد و ۳۵ درصد از کل حوادث مرگبار در همین مسیرها رخ داده است. به همین دلیل همکاری شرکتهای ساخت و نگهداری آزادراهها، پلیسراه، ادارهکل راهداری و دستگاههای امدادرسان برای اصلاح نواقص ترافیکی و ارتقای ایمنی باید با جدیت دنبال شود.
یوسفزاده یادآور شد: از جمله محورهای حادثهخیز استان که بیشترین تصادفات جرحی در آنها ثبت شده، آزادراه ذوبآهن، آزادراه اصفهان–کاشان، محور عسگران–تیران، محور فرودگاه و مسیرهای فرعی محدوده پلیسراه کوهپایه هستند که به زودی مورد بازدید و بررسی کارشناسی قرار میگیرند.
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