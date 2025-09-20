  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

هشدار آلودگی هوا در خوزستان؛ ۱۴ شهر در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی

هشدار آلودگی هوا در خوزستان؛ ۱۴ شهر در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی

اهواز - براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۴ شهر استان خوزستان در روز شنبه ۲۹ شهریور در وضعیت ناسالم تا بسیار ناسالم قرار گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پایش کیفی هوای کشور اعلام کرد که شاخص آلودگی هوا در ساعت ۹ صبح روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در ۱۴ شهر استان خوزستان به سطوح هشداردهنده‌ای رسیده است. بر اساس این گزارش، شهرهای خرمشهر با شاخص ۲۸۵ و هویزه با ۲۰۲ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت بنفش و «بسیار ناسالم» قرار دارند.

در ادامه، شهرهای آبادان (۱۷۲)، دزفول (۱۷۳)، دشت آزادگان (۱۵۹)، شادگان (۱۷۶)، ماهشهر (۱۵۹) و ملاثانی (۱۵۲) در وضعیت قرمز و «ناسالم برای عموم» گزارش شده‌اند.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای امیدیه (۱۲۹)، اندیمشک (۱۲۸)، اهواز (۱۴۲)، بهبهان (۱۴۹)، شوش (۱۴۸) و شوشتر (۱۳۰) در محدوده نارنجی و «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار دارد. در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، وضعیت کیفی هوا در شهرهای آغاجری، اندیکا، ایذه، باغ‌ملک، دهدز، رامهرمز، گتوند، لالی، هفتکل و هندیجان «قابل قبول» اعلام شده است.

این هشدار در حالی صادر شده که همزمان با پیش‌بینی وزش باد و احتمال خیزش گردوغبار در استان، انتظار می‌رود شرایط آلودگی در برخی مناطق تشدید شود.

کد خبر 6595299

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها