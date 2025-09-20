هشدار آلودگی هوا در خوزستان؛ ۱۴ شهر در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پایش کیفی هوای کشور اعلام کرد که شاخص آلودگی هوا در ساعت ۹ صبح روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در ۱۴ شهر استان خوزستان به سطوح هشداردهنده‌ای رسیده است. بر اساس این گزارش، شهرهای خرمشهر با شاخص ۲۸۵ و هویزه با ۲۰۲ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت بنفش و «بسیار ناسالم» قرار دارند.

در ادامه، شهرهای آبادان (۱۷۲)، دزفول (۱۷۳)، دشت آزادگان (۱۵۹)، شادگان (۱۷۶)، ماهشهر (۱۵۹) و ملاثانی (۱۵۲) در وضعیت قرمز و «ناسالم برای عموم» گزارش شده‌اند.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای امیدیه (۱۲۹)، اندیمشک (۱۲۸)، اهواز (۱۴۲)، بهبهان (۱۴۹)، شوش (۱۴۸) و شوشتر (۱۳۰) در محدوده نارنجی و «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار دارد. در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، وضعیت کیفی هوا در شهرهای آغاجری، اندیکا، ایذه، باغ‌ملک، دهدز، رامهرمز، گتوند، لالی، هفتکل و هندیجان «قابل قبول» اعلام شده است.

این هشدار در حالی صادر شده که همزمان با پیش‌بینی وزش باد و احتمال خیزش گردوغبار در استان، انتظار می‌رود شرایط آلودگی در برخی مناطق تشدید شود.