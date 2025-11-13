به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در دیدار محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا با اشاره به جایگاه تأثیرگذار دستگاه قضا در جامعه اظهار کرد: چنانچه یک قاضی، حکمی را با در نظر گرفتن تمامی شئون و در جهت رضایت خداوند متعال صادر کند، به واسطه صدور این حکم ده‌ها برکت نازل خواهد شد.



وی افزود: مسیر صراط مستقیم کوتاه است و به مقصد می‌رسد، اما باید توجه داشته باشیم که حرکت در این مسیر لغزنده و ناهموار، آسان نیست.



آیت‌الله جوادی آملی با تاکید بر حقانیت نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: همانند شهدای دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روز اخیر و هسته‌ای که منبع خیر و برکت برای مردم بودند، در دوره کنونی نیز افراد و چهره‌هایی در جامعه حضور دارند که به واسطه حضور آنها برکات زیادی بر این کشور و مردم نازل می‌شود.



وی در ادامه، در خصوص بی‌تفاوت شدن جامعه نسبت به برخی مسائل و رویدادها و همچنین فراگیرشدن تشتّت و بداخلاقی در جامعه، هشدارهایی را مطرح کرد.



رئیس قوه قضائیه نیز در جریان این دیدار، ضمن اشاره به اهمیت مقوله معیشت مردم، اظهار کرد: معیشت مردم و موضوع امرار معاش شهروندان، از اهمیت فوق‌العاده زیادی برخوردار است؛ فلذا تمامی جهت‌گیری‌های اقتصادی مسئولان و کارگزاران مربوطه باید معطوف به این اصل اساسی باشد. ایضاً ضروری است تلاش‌های مسئولان‌امر در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم، دوچندان و مضاعف شود.