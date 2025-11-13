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۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۳۹

آیت‌الله جوادی: حکم عادلانه قاضی، منشأ نزول ده‌ها برکت در جامعه است

آیت‌الله جوادی: حکم عادلانه قاضی، منشأ نزول ده‌ها برکت در جامعه است

قم- مرجع تقلید شیعیان گفت: هرگاه قاضی با نیت الهی و رعایت همه جوانب شرعی و قانونی رأی صادر کند، همان حکم می‌تواند منشأ نزول برکات فراوان در جامعه باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در دیدار محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا با اشاره به جایگاه تأثیرگذار دستگاه قضا در جامعه اظهار کرد: چنانچه یک قاضی، حکمی را با در نظر گرفتن تمامی شئون و در جهت رضایت خداوند متعال صادر کند، به واسطه صدور این حکم ده‌ها برکت نازل خواهد شد.

وی افزود: مسیر صراط مستقیم کوتاه است و به مقصد می‌رسد، اما باید توجه داشته باشیم که حرکت در این مسیر لغزنده و ناهموار، آسان نیست.

آیت‌الله جوادی آملی با تاکید بر حقانیت نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: همانند شهدای دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روز اخیر و هسته‌ای که منبع خیر و برکت برای مردم بودند، در دوره کنونی نیز افراد و چهره‌هایی در جامعه حضور دارند که به واسطه حضور آنها برکات زیادی بر این کشور و مردم نازل می‌شود.

وی در ادامه، در خصوص بی‌تفاوت شدن جامعه نسبت به برخی مسائل و رویدادها و همچنین فراگیرشدن تشتّت و بداخلاقی در جامعه، هشدارهایی را مطرح کرد.

رئیس قوه قضائیه نیز در جریان این دیدار، ضمن اشاره به اهمیت مقوله معیشت مردم، اظهار کرد: معیشت مردم و موضوع امرار معاش شهروندان، از اهمیت فوق‌العاده زیادی برخوردار است؛ فلذا تمامی جهت‌گیری‌های اقتصادی مسئولان و کارگزاران مربوطه باید معطوف به این اصل اساسی باشد. ایضاً ضروری است تلاش‌های مسئولان‌امر در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم، دوچندان و مضاعف شود.

کد مطلب 6654955
مهدی بخشی سورکی

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