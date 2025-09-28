  1. فرهنگ و ادب
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

در این فصل غربت مگر بوده روزی؛ که یادت نباشم؟ به قرآن نبوده!

فاطمه عارف‌نژاد به مناسبت سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، شعر تازه‌ای سروده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه عارف‌نژاد شاعر جوان که در دو سال گذشته شعرهای فراوانی درباره هفتم اکتبر، شهدای حماس، حزب‌الله لبنان، جنگ ۱۲ روزه و جبهه مقاومت سروده است، به مناسبت سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، شعر تازه‌ای سروده است.

در ادامه شعر عارف‌نژاد را با هم می‌خوانیم؛

*

بگو کی غم باغ عریان نبوده؟

کجای بهارش زمستان نبوده؟

کدامین شب از شهر، یاری نرفته؟

کدام عصر در خانه باران نبوده؟

چه عیدی در این سال‌ها کوچه‌هامان

به اشک یتیمی چراغان نبوده؟

در این فصل غربت مگر بوده روزی

که یادت نباشم؟ به قرآن نبوده!

به جان کندنم در وداع تو سوگند

خداحافظی هرگز آسان نبوده

ولی کی تو را بی هدف گریه کردم؟

کدام آه من مشق طوفان نبوده؟

دل من مگر اهلیِ داغ لبنان

دل تو مگر اهل ایران نبوده؟

تو را جای‌جای جهان نوحه خواندند

فقط حرف بیروت و تهران نبوده

