فولاد هرمزگان در تهران شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه تیم فوتبال فولاد هرمزگان از هفته پنجم لیگ دسته دوم فوتبال کشور در دیداری خارج از خانه به مصاف امید تهران رفت.

نماینده استان هرمزگان در این دیدار در دقایق پایانی با یک گل از میزبان خود شکست خورد و دست خالی پایتخت کشور را ترک کرد.

فولادی‌ها با این شکست و با ۷ امتیاز در جایگاه هفتم گروه دوم لیگ دسته دوم فوتبال کشور قرار گرفتند.

قضاوت این بازی بر عهده جمال لاوه به کمک‌های علیرضا آقا بابایی و حمید رضا گنجعلی بود.

این تیم هفته آینده ۲۹ آبان ماه در جام حذفی فوتبال کشور به مصاف چوکا تالش می‌رود.

گفتنی است، شهرداری بندرعباس دیگر نماینده فوتبال استان در گروه اول این رقابت‌ها فردا ۲۳ آبان‌ماه به دیدار شهر آرکا کرج خواهد رفت.