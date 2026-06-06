فولاد هرمزگان مغلوب شهید قندی یزد شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست‌ودوم لیگ دسته دوم فوتبال کشور از گروه اول برای نماینده هرمزگان با ناکامی همراه بود و فولاد هرمزگان شامگاه شنبه در دیداری خانگی برابر شهید قندی یزد تن به شکست داد.



در این دیدار تیم شهید قندی یزد با ارائه نمایشی برتر موفق شد با نتیجه سه بر صفر میزبان خود را شکست دهد و سه امتیاز این مسابقه را از آن خود کند.



فولاد هرمزگان که پیش از این شانس صعود به مراحل بالاتر رقابت‌ها را از دست داده است، در هفته‌های پایانی فصل برای تثبیت جایگاه خود در میانه جدول تلاش می‌کند.



در سایر دیدارهای گروه نخست سپیدرود رشت با یک گل ملوان بوشهر را شکست داد، امید تهران و شهرداری ماهشهر به تساوی بدون گل رسیدند، فولاد ب خوزستان با نتیجه ۲ بر یک برق شیراز را مغلوب کرد، پادیاب خلخال و رخش‌خودرو تبریز بدون گل مساوی شدند، شاهین تهران با نتیجه ۲ بر یک آکادمی کیا را شکست داد و استقلال زاهدان نیز ۲ بر صفر از سد بندر آستارا گذشت.

با پایان این هفته از رقابت‌ها فولاد هرمزگان با ۳۰ امتیاز در جایگاه ششم جدول رده‌بندی گروه نخست باقی ماند.

همچنین در گروه دوم این مسابقات تیم شهرداری بندرعباس فردا یکشنبه در دیداری خانگی به مصاف پاس همدان خواهد رفت.