معاون فرماندار دیلم: کتاب زیربنای توسعه جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجب فرد عصر پنجشنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان دیلم به مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی (۲۴ تا ۳۰ آبان‌ماه)، با حضور اعضای انجمن، با گرامیداشت این هفته اظهار کرد: کتاب، پایه‌گذار اندیشه و آگاهی است و جامعه‌ای که به مطالعه اهمیت دهد، در مسیر پیشرفت و تعالی قرار می‌گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دیلم افزود: همه دستگاه‌ها باید با همکاری و برنامه‌ریزی مؤثر، زمینه ارتقای سرانه مطالعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی را فراهم کنند.

وی گفت: توجه به کتابخانه‌ها و برنامه‌های ترویجی مطالعه باید به یک ضرورت فرهنگی تبدیل شود و همه دستگاه‌ها موظف‌اند از فعالیت‌های کتاب‌محور حمایت کنند تا بتوانیم شاهد نسلی آگاه و مطالبه‌گر در جامعه باشیم.

وی بیان کرد: از جمله برنامه‌های این هفته در شهرستان برگزاری نمایشگاه کتاب، نشست‌های کتاب‌خوان، پویش‌های کتابخوانی در مدارس، تجلیل از فعالان عرصه کتاب و اجرای برنامه‌های فرهنگی در کتابخانه‌ها خواهد بود.

در این نشست، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی مرتبط با هفته کتاب مورد بررسی قرار گرفت و بر تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و آموزشی شهرستان برای گسترش فرهنگ مطالعه تأکید شد.