رفعتی: سیره فاطمه زهرا(س) چراغ راه جامعه در عصر جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رفعتی صبح جمعه در مراسم دعای ندبه آستانه اشرفیه، با اشاره به نقش زنان در انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی بخش بزرگی را مدیون زنان جامعه است و اگر آسیبی هم باشد از طریق زنان است.

کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه امروز رنگ و بوی انقلاب‌ها تغییر کرده و زنانه شده است، گفت: شعار زن، زندگی و آزادگی در پی حذف مفاهیمی چون غیرت، ناموس، مادر مقدس و خانواده مقدس است لذا سیره فاطمه زهرا (س) چراغ راه جامعه در عصر جنگ نرم است.

حجت‌الاسلام رفعتی از جایگاه والای حضرت زهرا (س) گفت و اظهار کرد کرد: فاطمه زهرا (س) الگویی بسیار والایی است؛ شخصیت امام زمان (عج) شخصیت که مهمی است و همه انبیا و اولیا در تلاش برای افتخار دیدن او بودند. این امام بزرگوار با چنین جایگاهی، سبک زندگی خود را برگرفته از حضرت زهرا (س) می‌داند.

کارشناس مذهبی با بیان اینکه حجاب مانع پیشرفت نیست افزود: حجاب تضمین و ایمنی مسیر ترقی است. انسان می‌تواند پله‌های ترقی در عرصه‌های مختلف با حجاب طی کند.

وی با اشاره به روایت پیامبر اکرم (ص) درباره حضرت زهرا (س) ادامه داد: حضرت محمد (ص) فاطمه (س) را در مقابل خود نشاند در حالی که می‌گریست. حتی وقتی علی (ع) را دید نیز گریست و او را کنار راست خود نشاند که این امری موجب شگفتی اصحاب شد.

حجت‌الاسلام رفعتی از علت گریه پیامبر اکرم (ص) گفت و اظهار کرد: پیامبر (ص) می‌دانست پس از او چه بلایی بر سر دخترش خواهد آمد؛ از سقط جنین تا غصب حق و محرومیت از ارث و یادآوری مظلومیت حضرت زهرا (س) و شهادت، که اینها علت گریه پیامبر شد.

وی با اشاره به فرمایش پیامبر در باره حضرت زهرا (س) فرمود: دخترم فاطمه سرور زنان عالم از اولین تا آخرین است. او پاره تن من، نور چشم من، ثمره قلب من، روح من و جان انسانی من است. فاطمه وقتی در محراب عبادت برای خدا می‌ایستد و همچون ستارگان در آسمان می‌درخشد.

کارشناس مذهبی با بیان اینکه خداوند فاطمه را ناموس خود معرفی کرده است، گفت: خداوند به ملائک خطاب می‌کند: ای فرشتگان، به کنیز من (ناموس) بنگرید. خداوند می‌گوید شما را گواه می‌گیرم که شیعیان فاطمه (س) را از آتش در امان ساختم.