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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

حسین‌زاده: ۳۵۰ تن ماهی استخوانی در مازندران صید شده است

حسین‌زاده: ۳۵۰ تن ماهی استخوانی در مازندران صید شده است

بابلسر- سرپرست اداره‌کل شیلات مازندران گفت: از ابتدای فصل صید تاکنون، صیادان استان موفق به صید ۳۵۰ تن ماهی استخوانی شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیما حسین‌زاده گفت: از ابتدای فصل صید (۲۰ مهرماه) تاکنون، صیادان استان موفق به صید ۳۵۰ تن ماهی استخوانی شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد دارد.

وی با اشاره به صید زودهنگام ماهی سفید افزود: معمولاً صید این گونه در اواخر فصل انجام می‌شود، اما امسال شاهد افزایش چشمگیر صید در همان ابتدای فصل هستیم.

سرپرست اداره‌کل شیلات مازندران این موفقیت را نتیجه اجرای طرح‌های بازسازی ذخایر آبزیان با مشارکت جامعه صیادی دانست و تأکید کرد: صیادان باید از صید ماهی سفید با سایز کوچک خودداری کنند تا چرخه طبیعی رشد و تکثیر حفظ شود.

حسین‌زاده در ادامه از صید ۲ هزار تنی ماهی کیلکا در دریای مازندران خبر داد و از صیادان خواست برای آماده‌سازی استخرهای پرورش ماهی از هم‌اکنون اقدام کنند.

کد مطلب 6655383

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