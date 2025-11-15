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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۷:۲۸

حقوق جایگزین مهریه؛ امنیت زن در عقدنامه چگونه تضمین می‌شود؟

حقوق جایگزین مهریه؛ امنیت زن در عقدنامه چگونه تضمین می‌شود؟

یک حقوقدان گفت: هم‌زمان با تغییر رویکرد قانون‌گذار، زنان ترجیح می‌دهند امنیت خود را نه با مهریه‌های بالا، بلکه با شروط ضمن عقد تأمین کنند.

اکبر منفرد، وکیل پایه‌یک دادگستری و استاد دانشگاه، با تشریح آخرین تحولات مربوط به مهریه و حقوق زنان در ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهریه مالی است که مرد هنگام عقد به همسرش می‌پردازد یا مکلف به پرداخت آن می‌شود. این هدیه، که از ریشه صداقت (صداق) گرفته شده، در قرآن با واژه نحله توصیف شده است؛ واژه‌ای که به زنبور عسل اشاره دارد و نمادی از هدیه بی توقع است. بر همین اساس، حق مهریه در اسلام به‌طور کامل متعلق به زن است.

وی در توضیح ویژگی‌های قانون جدید مهریه افزود: بر اساس آخرین اصلاحات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سال ۱۴۰۲، زندان برای مهریه بیش از ۱۱۰ سکه حذف نشده اما محدودتر شده است. اگر مرد توان مالی داشته باشد و تا سقف ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند، همچنان امکان بازداشت او وجود دارد؛ اما در صورتی که دادگاه ناتوانی مالی او را احراز کند، زندانی نمی‌شود و پرداخت مهریه بر اساس استطاعت و به‌صورت اقساط طولانی تعیین خواهد شد. بنابراین، فلسفه قانون از مجازات بدهکار به سمت جبران مالی منصفانه تغییر کرده است.

منفرد تصریح کرد: مهریه‌های بالاتر از ۱۱۰ سکه نیز تنها در صورت اثبات توان مالی زوج قابل مطالبه است؛ یعنی صرفاً در صورتی که دارایی یا املاک معتبری به نام مرد وجود داشته باشد. همچنین از اواخر ۱۴۰۲ تمام مهریه‌ها جهت جلوگیری از مهریه‌های صوری باید در سامانه ثبت ازدواج (سیاح) به‌صورت رسمی و الکترونیکی ثبت شوند.

وی با اشاره به تغییرات اجرایی از ابتدای سال ۱۴۰۴ ادامه داد: چند بخش مهم از نظام حقوقی مهریه در ایران دستخوش تغییر شده است. نخست آن‌که بر اساس طرح تعدیل تعهدات مالی زناشویی که در شورای تحول قوه قضائیه تصویب و از تابستان ۱۴۰۴ اجرایی شد، مفهوم زندان برای مهریه‌های سنگین به‌صورت تدریجی حذف می‌شود. دادگاه‌ها مکلف هستند پیش از صدور حکم جلب یا بازداشت، استطاعت مالی زوج را بررسی کنند و در صورت فقدان تمکن، پرونده به واحدهای میانجی‌گری مالی ارجاع شود تا پرداخت به‌صورت اقساط تنظیم شود. هدف، کاهش جمعیت زندانیان مهریه و جایگزینی تعهدات مالی منصفانه است.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، سامانه دارایی‌های تضمین‌شده ازدواج (سدا) توسط سازمان ثبت اسناد و بانک مرکزی راه‌اندازی شد تا مهریه‌های غیرواقعی کنترل شود. بر اساس این سامانه، مهریه می‌تواند غیرنقدی مانند سپرده بانکی، سهام، بیمه عمر یا زمین باشد و ارزش ریالی آن باید هنگام عقد ثبت و قابل رهگیری باشد.

حقوق جایگزین مهریه؛ امنیتی که زن امروز در عقدنامه می‌نویسد

این وکیل دادگستری درباره سقف جدید مطالبه نقدی نیز گفت: طبق بخشنامه شماره ۱۲۰/۴۰۴ قوه قضائیه، سقف اولیه مهریه نقدی که می‌تواند اجراییه دریافت کند، ۵ سکه تمام بهار آزادی است؛ مازاد بر آن تنها با اثبات توان مالی زوج قابل مطالبه خواهد بود. این بخشنامه در واقع جایگزینی تدریجی برای سقف ۱۱۰ سکه در رویه پیشین و حرکت به سوی مهریه‌های معقول است.

وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۴ دفاتر ازدواج مکلف شده‌اند هم‌زمان با عقد، چهار حق مهم را به زوجین پیشنهاد کتبی ارائه دهند: وکالت در طلاق برای زن، حق تعیین محل سکونت و خروج از کشور، حق اشتغال بدون نیاز به اجازه بعدی شوهر و حق تنصیف اموال پس از طلاق به درخواست مرد. این تغییر نشان می‌دهد که مهریه دیگر تنها ابزار حمایت مالی از زن نیست و ترکیبی از حقوق قراردادی جایگزین آن می‌شود.

وی همچنین با اشاره به الزامی‌شدن آموزش‌های پیش از عقد افزود: از فروردین ۱۴۰۴ شرکت در دوره‌های آموزشی حقوق خانواده برای ثبت عقد رسمی ضروری شده است تا زوجین با مفهوم مهریه، شروط ضمن عقد و پیامدهای حقوقی ازدواج آشنا شوند.

منفرد در تحلیل پیامدهای اجتماعی و حقوقی این تغییرات اظهار کرد: اصلاحات سال ۱۴۰۴ تحول بنیادینی در فلسفه مهریه ایجاد کرده است؛ حرکتی از ضمان مالی سنگین به سمت قرارداد آگاهانه و ایجاد حقوق متقارن میان زن و مرد. هدف این سیاست‌ها کاهش زندانیان مهریه، کاهش دعاوی طلاق، و تأمین استقلال و امنیت مالی زنان از طریق ابزارهای حقوقی پایدارتر است.

وی در ادامه، به حقوق جایگزین مهریه در عقد اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش ارزش اقتصادی سکه و واقعیت‌های زندگی امروز، بسیاری از زنان ترجیح می‌دهند امنیت خود را از طریق شروط ضمن عقد به‌دست آورند. مهم‌ترین این حقوق شامل وکالت در طلاق، حق تحصیل و اشتغال، حق خروج از کشور، حق تعیین محل سکونت، توافق درباره حضانت، حق تقسیم دارایی پس از طلاق، وکالت در امور مالی و نیز شرط جلوگیری از ازدواج مجدد شوهر است.

وی افزود: بر اساس این شرط، مرد بدون اجازه همسر اول حق اختیار همسر دوم نخواهد داشت و این موضوع تأثیر زیادی بر ثبات زندگی مشترک دارد. همچنین با درج شرط تنصیف دارایی‌ها، اگر طلاق به درخواست مرد باشد و زن ناشزه نباشد، تا نصف دارایی‌های ایجادشده در دوران زندگی مشترک به زن منتقل می‌شود؛ حتی اگر زن شاغل نباشد.

منفرد در پایان تأکید کرد: این تغییرات نشان می‌دهد که رویکرد از تکیه بر مهریه سنگین به سمت تنظیم قراردادهای عادلانه، آگاهانه و واقع‌گرایانه است. زنان آگاه امروز مهریه منطقی تعیین می‌کنند و در مقابل حقوق مؤثر و پایدار در عقدنامه ثبت می‌کنند؛ امری که هم امنیت حقوقی واقعی ایجاد می‌کند و هم موجب کاهش چشمگیر دعاوی خانوادگی خواهد شد.

کد مطلب 6655398

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    نظرات

    • مریم سلیمیان IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      223 91
      پاسخ
      حق طلاق، حضانت فرزند، کار، تحصیل و خروج از کشور حقوق اولیه ی هر زنی در زندگی مدرن است و به هیچ عنوان نباید تحت نام ازدواج از او سلب شود واگرنه ابزار سواستفاده و خشونت خانگی مردان خواهد شد که تا الان هم می‌بینیم شده و در خیلی ازدواج ها اینقدر زن را در منگنه و فشار روحی روانی و مالی می‌گذارند که مجبور میشه مهریه را ببخشه و حتی کودکش را هرگز نبیند تا بلکه نجات پیدا کنه، قانونگذار وظیفه داره قوانین رو عادلانه تصویب کنه نه به این شکل فجیع یک طرفه
      • ایران عزیزمان IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        45 17
        این قانون برای جلوگیری از کاسبان مهریه خیلی عالی است
      • ناشناس IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        66 27
        این خیلی نامردیه که زن خیانت کنه به همسرش ومهریه هم کا مل به اوداده شود زن خائن جایش در انفرادی زندان است وباید به گونه ای بااو رفتارشود که زنان دیگر جرات خیانت به مرد خودرانداشته باشد لطفا بااین زنان جدی باشید
      • سعید IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        0 3
        اینکه یک زن تمامی اموال و حقوق مرد رو بگیره عادلانه هست یعنی مثلا اگر مردی کارمند باشه و بر فرض مثال ۳۰۰ سکه مهریه اون باشه زن میاد خیلی راحت یک چهارم از مزایای مستمر و تمامی مزایای غیر مستمر اونو بازداشت می کنه و چون به قول قضات زن داره مال معرفی می کنه لذا تا قرون آخر مهریه شو از مرد می گیره این کجا انصافه که یک مرد باید تمامی کارکردشو بده به یک زن و خودش با این تورم از هستی ساقط بشه تازه زن می تونه با ازدواج مجدد همبن بلاها رو سر شوهرهای بعدیشم بیاره و از همشون ابنجوری مال جمع کنه
    • IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      83 59
      پاسخ
      این چه داستانیه که تصویب کردن ! مهریه و حق طلاق رو مرد بده ، بدهکار بشه ولی زندان نره ! خواستن مشکل حبس رو حل کنن ریشه ازدواج رو زدن .
      • باران آذری IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        20 15
        حق و حقوق زنان شاغل و خانه دار باید باهم متفاوت باشه ۰۰۰مثلا مهریه برای خانمای شاغل نباید لحاظ بشه ولی حق طلاق ، حق کار بیرون، حق خروج از کشور، حق تحصیل ... داشته باشند با توافق بین زن و شوهر ۰۰۰ولی به خانم خانه دار باید مهریه تعلق بگیره حتی تو زندگی زناشویی هم باشه باید قسمتی یا تمام بتونه مطالبه کنه چون خانه داری و بچه داری خودش شغل مقدس هست و همچنین سخت باید ارزش زنان خانه دار هم محفوظ باشه طبق اسلام ۰۰۰ بعضیا خانه دار یا شاغل ممکن خودشون با همسر موقع عقد به توافق برسند و باید ثبت کنن
    • IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      84 28
      پاسخ
      طبق متن بالاخره فهمیدن حقوق زنان ناعادلانه و نا آگاهانه بوده .
    • ناشناس IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      107 42
      پاسخ
      شعار زن زندگی آزادی از دل همین مهریه ها ظهور کرد مهریه هیچ تضمینی برای بقای زندگی نیست آن زندگی مصنوعی و تعارفات مصنوعی و بی احساس است اساس زندگی خوب باید با رضایت و محبت و عشق و امیدواری بناشود نه زندگی رباتی و مصنوعی.
    • PL ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      50 36
      پاسخ
      نظر نظر شماست این قانون مربوط به زمانی هست که تمام زنان خانه دار بودند نه برای حالا که۷۰ درصد زنان شاغلند که باعث شده بنیان خانواده ها ازهم بپاشد وجوان جرأت ازدواج کردن را ندارد درایت موقعیت باید بررسی شود کشورهای مختلف چه کاری انجام می دهند
      • بانو IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        55 20
        اگر زن بیرون کار نکنه که برخی مردا زبونشون درازه و میگن درامد من برای اداره زندگی کافی نیست وزن هم باید بیرون کار کنه
    • سینوهه IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      76 36
      پاسخ
      با مهریه های سنگین ازدواج رو به یک داد و ستد تجاری تبدیل کرده اید مشخصه که چنین مردی وقتی زن خودشو با مهریه سنگین میفروشه نگاهش هم به زن مثل کالا میشه
      • علیرضا IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        32 12
        زنان در کشور ما بسیار آسیب پذیر تر هستند.از این به بعد هیچ دختری بدون تضمین نقدی بله را نخواهد گفت واین آمار ازدواج را از این هم کمتر خواهد کرد.آیا قانونگذار به این هم فکر کرده؟
      • IR ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        45 17
        اگ همین مهریه هانبود برخی شمامردادیگه خدا روبنده نبودیدبی خود سعی نکنیدچیزی ک حق یا خانمه وشماسعی درفرارازش دارین بخاطراینکه میخواین درصورت اینکه زندگی باب میلتون نبودراحت وبدون دردسر باکمترین هزینه زن روکناربزارین وواردزندگی جدیدبشین رواین جوری جلوه بدین شمامرداهم همزمان میتونین باکس دیگه ای باشین واصلابراتون مهم نیست مازنابایدبعدش تایه مدت باافسردگی ومشکل اعصاب دست وپنجه نرم کنیم ک مگه چی کم داشتیم درضمن کجای قانون ما عدالت برای یه زن برقرارشده واگه عدالت هست کدوم تماما مردونه
      • نازین IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        28 2
        مهریه رو قرآن گفته داداش در کل خانم های محترم این قانون باید باعث باز شدن چشم و گوش شما بشه مردی رو انتخاب کنید که شما رو برای خودتون میخواد کسی که پول نداره از رو جوگیری مهریه بالا میزنه بعدش هم نداره که بده مشخصه که عقل و منطق درستی نداره و بدرد زندگی نمیخوره کلا به آدم درست و منطقی تکیه کنید نبود مجردی بهتر از یه زندگی جهنمیه
    • NP IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      65 33
      پاسخ
      این گزارش مهر رو تحول مثبتی می‌بینم – قانون ۱۴۰۴ با محدود کردن زندان به ۵ سکه (به جای ۱۱۰) و الزامی کردن ثبت در سامانه سدا/سیاح، مهریه رو از ابزار فشار به حق معقول تبدیل کرده، و شروط ضمن عقد (مثل وکالت طلاق، تنصیف اموال، حق اشتغال) امنیت زن رو تضمین می‌کنه بدون وابستگی به سکه‌های تورم‌زده
    • NP IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      47 7
      پاسخ
      مشکل اصلی چیه؟ مهریه‌های سنگین سنتی (با تورم ۳۰%+) دعاوی رو ۴۰% افزایش داده و زندانیان مهریه رو به ۵ هزار نفر رسونده، در حالی که زنان واقعی نیاز به حقوق متقارن (مثل خروج از کشور یا حضانت) دارن نه فقط مالی – تغییرات جدید (آموزش پیش از عقد و میانجی‌گری) این رو حل می‌کنه اما اجرا نیاز به آگاهی عمومی داره.
      • IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        15 7
        نه مهریه های ۱سکه که بعد۱ماه طلاق وخداحافظ وبدبخت کردن یه دختردیگرمردم
    • NP IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      21 21
      پاسخ
      ایده نو: دوره‌های آنلاین رایگان (حقوق خانواده) با VR برای شبیه‌سازی سناریوها، که زوج‌ها رو آگاه کنه و طلاق رو ۲۵% کاهش بده – این امنیت رو از کاغذ به زندگی واقعی می‌بره. این تغییرات می‌تونه ازدواج رو عادلانه‌تر کنه
    • NP IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      3 8
      پاسخ
      تغییرات مهریه و حقوق زنان در قانون ۱۴۰۴ هست، آمار ترخیص (مثل کالاهای وارداتی) غیرمستقیم ربط داره – چون تأخیر در ترخیص تجهیزات ثبت اسناد یا سامانه‌های بانکی (مثل سدا) می‌تونه اجرای ثبت الکترونیکی مهریه‌ها و شروط عقد رو کند کنه، و این امنیت مالی زنان رو تحت تأثیر قرار می‌ده
    • IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      106 50
      پاسخ
      من زن هستم الان میخوام طلاق بگیرم الان آوره هستم نمیدونم کجا بخوابم ولی اقامون راحت تو خونه با آرامش خوابیده باید قانون به اقا بگه خونت فروش کن حداقل پول اجاره خونه برای این خانم پرداخت کن این عدالت نیست مرد با ارامش تو خونه خوابیده باشه من زن آوره خیابان ها باشم
      • طه IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        114 111
        مگه مرد نوکر توعه که بخواد جور بعد از طلاق تو رو بکشه ؟؟!! میخوای طلاق بگیری بعد از مرد توقع هم داری ؟! بعد طلاق تو دیگه زنش نیستی که بخواد برات خونه اجاره کنه برو کار کن خودت اجاره خونتو بده
      • ناشناس IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        17 31
        برو پیش بابات یا داداشیا یا اصلا طلاق نگیر
      • IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        18 8
        مردی که مسئولیت پذیرنیست بی خودمیکنه ازدواج میکنه مردوقتی ازدواج میکنه تنهاوظیفش تامین مخارج وامنیت زنه متاسفانه برخی آقایون خیلی واضح میخوان اززیربارمسئولیت شانه‌ خالی کنن که درصورت اینکه بخوان اززندگی اون خانم بیرون برن بدون کوچکترین ضررباشه چون فشارشو ن میادچیزی به خانم بدن اون خانم بایدیه مدت طولانی بامشکلات و سرکوفت وغیره دست پنجه نرم کنه
      • یاسین IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        15 13
        آش رو با جاش میخوای،، هم طلاق هم پول هم خونه؟ مگه مرد غلام توعه؟
      • ناشناس IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
        1 0
        قضاوت کار سختی است تا با چشم نبینیم و با گوش خودمان نشنویم ویا شاهد علت طلاق نباشیم حق نداریم به خانمی که این سخنان رو گفته توهین کنیم .خانم محترم بعضی ها چشم بسته متاسفانه قضاوت شده عادتشون شما ببخشید . اگر مرد علت نابودی زندگی است و با ظلم وستم و کارهای ناشایست ویا خیانت و...باعث بیماری ونابودی زندگی زنش شده به طوری که زن خودش میخواهدطلاق بگیردحق کاملاهمه جوره بازن است وبایدحقش راکامل بگیرد.ولی اگربرعکس بوده وزن مقصراصلی طلاق است عدالت بایداز حق مرددفاع کندکه اونیزباعث نابودی زندگی مرد شده است
    • محمد IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      32 17
      پاسخ
      الان شرایط زندگی نسبت به قدیم فرق کرده است. زنان دنبال تساوی حقوق با مردان در همه شرایط زندگی می باشند. بنابراین اینکه تنها حقوق زن باید در عقدنامه درج شود گذشته است. اگر خانمها و آقایان می خواهند در شئون اجتماعی مانند غربی همطراز باشند. حقوق اجتماعی آنان نیز باید در کشور برای بانوان اجرا شود. اینکه برای زن باید جایگزین مهریه یا ضمانت زندگی مشترک باید تعریف شود در زمان حال برای جوانان تعریف ندارد. اصولا اگر زندگی مشترک تعریف می شود چرا باید فقط آقا مسئولیت بپذیرد؟!!!
      • IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        46 3
        زمانی که زن و شوهر با هم ازدواج میکنند هرکدام وظایف خود را انجام میدهندوظیفه ی مرد کار در بیرون و تامین تمام نیازهای خانواده ست و زن درداخل خانه خانه داری بچه داری پس هردو درساختن زندگی به یک اندازه نقش دارن چطور است که خانه و اموال همه به نام مرد است در صورتی که هردو درآن شریکند زمانی که زندگی مشترک به پایان میرسد امول همه سهم مردند چون خودش کار کرده پس دسترنج زن کجا میرودبا این اوصاف زن چند سالی درقبال خوردن و پوشیدن کار کرده و الان قرارداد به پایان رسیده این است نگاه ابزاری به زن
    • IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      33 5
      پاسخ
      با توجه به کاهش ارزش اقتصادی سکه؟؟؟!!!
    • لیلا IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      90 31
      پاسخ
      کلا مهریه باید برداشته شود و حق اشتغال و حق خروج از کشور و حق طلاق به زوجه داده شود تا عدالت مساوی شود بین زوجین
      • IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        15 4
        اگه مهریه برداشته بشه و فقط حق طلاق و خروج از کشور به زنان داده بشه،نمیگی مثلا بعد از چندین سال زندگی اگه مرد تصمیم گرفت طلاق بده خانم بیچاره با دست خالی کجا باید بره زندگی کنه؟چطور توی این گرونی روزی اش رو جور کنه؟باید بره گوشه خیابان بخوابه و یا.....
      • IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
        5 5
        مهریه باید حذف بشه در عوض حق طلاق و تنصیف اموال از هر چیزی که از بعد عقد تا زمان طلاق با هم جمع کردن تو بگو یه قرص نون همونم نصف شه بینشون این عادلانه ترین حالت ممکنه
    • حسین رئیسی IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      30 3
      پاسخ
      مهریه ونحوه پرداخت آن قبلا توافق گرفته شود وثبت شود
    • IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      45 14
      پاسخ
      مهریه رو از زنانی که خیانت به همسر خود کردن وبا دعا جادو مرد را به دست آوردن حذف سوال دیگه به آنها مهریه تعلق نگیرد خواهشا اینجوری حق زنان نجیب خورده میشه
    • ناشناس IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      18 43
      پاسخ
      الان مثل قدیم نیست که زن خانه دار باشد و مرد در بیرون خانه کار کند ودیدیم رئیس جمهور های قبلی افتخار می کردند که تعداد استخدامی بانوان را بیشتر از مردان انجام داده اند و کشور ماهم مثل کشورهای غربی وشرقی شده ّبنابر این نباید نان آور خانه فقط مرد باشد باید زن و مرد هردو برای گذران زندگی با هم کار کنند در امد مال هردو باشد بطور مساوی ولی با این قانون جدید احتمالا آمار طلاق بالا رود چون زنان سریع تحت تاثیر دیگران قرار می گیرند اگر زن خواسته باشد بدون اجازه مرد به خارج از کشور رود دیگر چه زندگی مشترک
    • یا مهدی IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      58 24
      پاسخ
      این قانون جدید بیشتر باعث تضییع حقوق زنان میباشد چرا مردان با تهدید بیشتر زن از پرداخت حقوق زنان جلوگیری می‌کنند مخصوصا زنانی که متعهد و پایبند به زندکی هستند و قصد طلاق ندارند و طلاق از جانب مرد باشد.ای کاش قانونی هم وضع میشد برای از بین رفتن اعتماد و روح و روان زنان! شرایط ضمن عقد همچون مهریه طبق سنوات گذشته حقوقی بوده بین زن و مرد و آگاهانه انتخابش میکردن پس هیچ عدالتی اضافه نشده فقط مهریه که تنها حق یک زن میباشد از بین رفته.
    • IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      55 12
      پاسخ
      این قانون جدید.اتفاقا بیشتر باعث افزایش طلاق می‌شود.و افزایش فساد. مردی که نخواد متعهد باشه و قانون را رعایت نکنه.خیلی راحت قانون رو دور می‌زند.چرا که قبل ثبت طلاق از هر یک طرفین که بخواهد باشد مرد قبلش اموالش را به نام دیگری میزند تا حق زن را نخواهد بدهد. این قانون اطلاح مهریه هیچ عدالتی و فایده ای برای افراد قبل این قانون ندارد.و زنی که متعهد بوده و مرد اقدام به طلاق نموده هیچ حقی دریافت نخواهد کرد.
    • IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      44 14
      پاسخ
      این قانون جدید مهریه یا مصوبه جدید قوه در واقع زنان را خلع سلاح کرده و هیچگونه ضمانتی برای دختران دم بخت ایجاد نکرده وبلکه ضمانت قبلی مهریه زنان را منتفی نموده وبه ۵ سکه محدود کرده وهدف از تصویب مصوبه اخیر صرفا کاستن هزینه زندانیان مهریه بوده وبا این منظور منبعد هرفردی بخود اجازه ازدواج مجدد را میده وآمار طلاقها که تاکنون زیاد بوده منبعد مضاعف میشه
    • IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      55 11
      پاسخ
      اینکه الان قیمت سکه افزایش یافته.موقتی میباشد و با کاهش قیمت روبرو خواهد شد.پس این قانون اصلاح مهریه هیج عدالتی برای زن به همراه نخواهد داشت.چون مهریه تنها حق یک زن در جامعه ما میباشد.پس با کاهش قیمت سکه مرد توان پرداخت مهریه را خواهد داشت و همین الان هم مردانی که توان پرداخت مهریه را ندارند با تقسیط مهریه حق زن را پرداخت می‌کنند.و چه بسا همین پرداخت هم با تهدید زن از طرف مرد که تو نمیتونی منو به زندان بندازی و غیره پرداخت می‌شود.آیا زنی که متعهد و پایبند میباشد این صحبت ها حقش میباشد!!
    • IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      58 20
      پاسخ
      زنی که هیچ گناهی در از هم پاشیدن زندگی نداشته و اعتماد کرده و تنها پشتوانه او مهریه است.در این اصلاح قانون مهریه از بین خواهد رفت.چه بسا بسیاری از زنان که متعهد بوده و سنی از آنها گذشته وطلاق از طرف مرد بوده بعد طلاق کجا مشغول به کار شود تا بتواند خرجی خود را درآورد و زیر منت کسی نباشد که بخواهد خرجی اورا بدهد پس پرداخت مهریه تنها حق مسلم این زن میباشد که جبران تباه شدن زندگی او شود
      • ناشناس IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        1 0
        با توجه به ساختار اجتماعی کاملا حق باشماست .ازاین ببعد زن قبل از قبول ازدواج باید تضمین نقدی بعنوان پشت قباله را جهت تضمین اعلام کند.در غیر اینصورت قبول نکند
      • مهدی US ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        27 8
        اگر مرد متعهد بود و زن خطا کار بود تکلیف چیه
    • IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      3 0
      پاسخ
      مهریه از رمان صدر اسلام وجود داشته وباید همچنان به عنوان پشتوانه ای برای ادامه زندگی زن (در صورت رخداد طلاق باید باشه ) . اگر مردی نتواند مهریه در حدمعقول پرداخت کند ازدواج نکند بهتراست . یعنی همان زمان عقد توان پرداخت ان را داشته باشد ولو اینکه زن مطالبه نکند در غیر این صورت ازدواج نکند بهتر است .
    • نسرین IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      25 4
      پاسخ
      بنظر من تنها راه برداشتن مهریه این است که زنان در دارایی هایی که شوهر شان بعد از ازدواج به دست آورده به صورت نصف نصف سهیم شوند درست مثل قوانین کشورهای مترقی،در ضمن حق طلاق فقط مختص مرد نباشد و اگر زن نتواند زندگی را ادامه دهد بتواند طلاق بگیرد در حال حاضر قوانین کشور ما بسیار عقب مانده و نا عادلانه است
      • رضا IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        1 1
        درودبه شما بااینکه مردهستم بااین قانون موافقم
    • داریوش بهمنی IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      به نظرم زمان حضرت رسول هیچ کس بخاطر مهریه زندان نشده الان هم باید بگویم با توجه به تورم های یکساعته ونجومی بهتر است در استرداد مهریه طوری رفتار شود که زندگی یک انسان مولد تبدیل به جهنم نشود
    • حامد IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 2
      پاسخ
      حقوق برابر. یعنی چی؟ زن حقوق خاص خود را داره. که مرد نداره. زن اجباری به جنگ و جهاد نداره. مادر بودن حق خودش را داره. خرجی خونه وظیفه اصلی زن نیست. مرد هم حق خودش را داره. مثلا استنکاف را چطوری می خواهید قانونی کنید و حق مرد را بگیرید؟ زن فکر می کنه اگر مهریه را بگیرد، خانه و ماشین و سرمایه دستش میاد و بعد با آن زندگی دلخواه خودش را خواهد داشت. بخاطر همین حرص عمل می کنه.
    • زهرا IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      36 3
      پاسخ
      وقتی که مهریه رو حذف می کنند باید بقیه حقوقی که مردان دارند رو‌حذف کنند مثل حق طلاق و...
    • يك ايراني IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      من موافق برداشتن مهريه هستم و اينكه حضانت و طلاق و خروج از كشور هم برداشته بشه . ميدونيد چيه همه اين معضلات مربوط به عدم صداقت و نبود ايمان در زندگيه .هر موقع پدر شدن و مادر شدن واقعي رو در خودت ديدي بعد برو سراغ يك ازدواج بي تشريفات و ساده و عميق با يك هم‌كفو
    • سرباز امام خامنه‌ای IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 2
      پاسخ
      بااین روش فقط جوانان پسر را از ازدواج فراری می‌دهید... بنظر شما امنیت مرد را چه کسی تامین می‌کند. کجای این سند نکاح امنیت مرد ها را تضمین می‌کند یک زمانی زن بخاطر فقر و عدم شغل و ضعف در برابر مشکلات ودفاع از جان مجبور می‌شدند صداق یا طلب مال بعنوان ضمانت وتامین مالی وآینده نگری اعمال می‌کردند اما امروزه همه چیز تغییر کرده امنیت جانی را حاکمیت و دستگاهای متولی و تأمین مالی را بازهم دولت و باتوجه به اینکه الان زنها شاغل تر هستند تا مردها
    • مریم IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      2 0
      پاسخ
      این قانون اصلاح مهریه ظلم در حق زنان است و همه چیز به نفع مردان شده در اکثر طلاق ها مرد درخواست دهنده طلاق هست و با این قانون به راحتی طلاق می دهد و می رود و زن بدبخت بعد از یک عمری تباه شدن زندگیش چگونه مخارج خودش را تامین کند و با این قانون جدید مهریه صددرصد طلاق ها بیشتر می شود
    • الف الف IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      2 0
      پاسخ
      زنی که عمری از گذشته سن بالای پنجاه در خانه شوهرش فدا کاری کرده تمام جوانی را گذاشته با اعصاب خراب و بدونه در آمدی و بخاطر که تاریخ ازدواج قبل بوده مهریه کم یه قانونی قبلاً بوده بنام تصنیف که دیوان عدالت اداری آن را رد کرده و به مرد اجازه داده که تمام اموال را که در طول زندگی جمع کردن بفروشد و بعد یک سال درخواست طاق بدهد و طلاق زن را بدهد بدونه هیچ پشتیوانه ای باید چشمش به خیرین باشد چون مردش فیلش یاد هندوستان کرده
    • ناشناس IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      5 1
      پاسخ
      شرایط برای ازدواج و قبول ازدواج از طرف زوجه بسیار سخت تر میشود .و زوج مجبور می‌شود پشت قباله را جایگزین مهریه کند و در ابتدای زندگی مشترک کار برای زوج سخت تر و ازدواج به شدت کمتر خواهد شد.
    • ناشناس IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      14 5
      پاسخ
      من بعنوان پدر دختر به هیچ عنوان حاضر نیستم با این شرایط دخترم را عروس کنم مگر اینکه تضمین نقدی بگیرم.این شرایط میزان ازدواج را بشدت کاهش میدهد.
    • حسن IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      31 7
      پاسخ
      نظر بنده سر قانون قبلی بماند خیلی بهتره
      • احمد IR ۰۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        5 0
        مطابق قانون تجارت،چنانچه یک طرفِ معامله ازوظایف خوداستنکاف نماید،طرف دیگرمعامله نیزمتعذّرخواهدبودیعنی میتواندمفادمعامله رانادیده بگیرد.مردمهریه رابشرط زندگی وضع میکندولی وقتی زن از وظایف خوداستنکاف نماید،نبایدهیچ حقی برای اوبه لحاظ مالی درنظرگرفت.این مهریه های سنگین نه تنهاسبب محبت وصمیمیت نیست،بلکه آتش زیرخاکستراست وازهمان ابتداحاصلش اضطراب و نگرانی وسرخوردگی برای مردخواهدبود.که چه بسابسیاری ازبیماریهای روان تنی و سردمزاجیهاحاصل آن خواهدبود!
      • AT ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        17 2
        خانمی سه سال با مردی زندگی کنه،ومردش فکر کنه،خانم کلفت و از نظر جنسی هم او را تأمین کنه،و یک روز طلاهای خانمش را به تحریک مادرش برداره،وبده،به مامانش،وبعدازاینکه خانمش بفهمه طلاها نیست به شوهرش زنگ بزنه،وبگه طلاهای سرعقدم با فاکتورهاش نیست،وشوهرش به او بگه بیا توافقی ازهمه جداشیم،من و تو به درد هم نمیخوریم،ایا به نظر شما درست است.دختری که تحصیلات عالی داره،والان سه سال وقت با ارزش خود را تلف این آقا کرده،باید مهریه اش را ببخشه،این چه قانونیه،پسر عشق کنه،حال بکنه،ویکباره هم بگه تورا نمی‌خوام.مگه
      • AT ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        23 2
        خانمی سه سال با مردی زندگی کنه،ومردش فکر کنه،خانم کلفت و از نظر جنسی هم او را تأمین کنه،و یک روز طلاهای خانمش را به تحریک مادرش برداره،وبده،به مامانش،وبعدازاینکه خانمش بفهمه طلاها نیست به شوهرش زنگ بزنه،وبگه طلاهای سرعقدم با فاکتورهاش نیست،وشوهرش به او بگه بیا توافقی ازهمه جداشیم،من و تو به درد هم نمیخوریم،ایا به نظر شما درست است.دختری که تحصیلات عالی داره،والان سه سال وقت با ارزش خود را تلف این آقا کرده،باید مهریه اش را ببخشه،این چه قانونیه،پسر عشق کنه،حال بکنه،ویکباره هم بگه تورا نمی‌خوام.
    • ن IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      3 7
      پاسخ
      بنظرم بهترین مهریه برای زن ذکر خرجی خانم و بچه ها و فراهم کردن اسباب رفاه و آسایش شان تا زمانی که همسر اختیار نکردند است.حالا برخی دوست دارند بعد از طلاق بخاطر سر زدن به بچه هایشان برای همسر سابقشان طلا هم بگیرند مهم نیست ولی به میل خود همسر باشد اشکال ندارد
    • ابراهیم رحمتی IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 2
      پاسخ
      در حقیقت مهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه تبدیل شده و به جاش آزادی بیشتری به زنان داده شده امیدوارم و آرزو میکنم، زنان جامعه ما از این پس نیز بیشتر از بقیه جوامع ،.. همچنان سرافراز و با اصالت باشند
    • مهدی کسنوی یزدی IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 1
      پاسخ
      کاش یکی پیدا بشه بگه مهریه زمانی باید این اندازه باشه که توان مالی مرد ها پاسخگو باشه، چه خبره مگه ؟ اگر هدیه هست هدیه ی زورکی که وجود نداره و کلا توانش در مرد نیست چه مفهومی داره؟ در اسلام عقد نکاح مانند یک معامله تعریف شده ،وقتی از پایه مهریه موجود نیست تعیین آن چه مفهومی دارد
    • مجید DE ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      1 0
      پاسخ
      چرا نهاد یا سازمانی مثل تامین اجتماعی برای دختران در زمان ازدواج ایجاد نمی‌شود که دختران بمحص طلاق بتوانند ماهیانه حقوق متعارفی تا زمان ازدواج مجدد یا در صورت عدم ازدواج مادام العمر مثل حقوق بازنشسته گی دریافت کنند اینکار موجب کم شدن فساد وموجب عدم فشار به مردان در پرداخت مهریه وسایر مزایای دیگر می‌شود.. اینهمه پرونده ودادگاه طلاق ومهریه هم شروع نمی‌شود مگر ما سالیانه چه تعداد طلاق داریم وپرداخت هزینه وحقوق معمولی مثل بازنشسته گی بخور ونمیر چقدر هزینه بر دوش دولت میگدارد مصافا اینکه دولت می‌تو
    • امیر IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      16 7
      پاسخ
      قانون بی خودیه برای پرداخت مهریه!؟مخصوصا برای قشرضعیف!؟همین قانون های مسخره رو گذاشتند تا کسی نتونه زن بگیره!؟چندسالیه مد شده برخی خانوما برای پول درآوردن وبیچاره کردن مردها امروزازدواج می کنندوفردا بخاطر مهریه هم شوهر رو می ندازه زندان،هم مهریه می گیره، و هم سریع خودشان را عضو کمیته امداد می کنند!؟حساب کنید تو یک ماه چقدر درامد یک زن طلاق گرفته!؟بدبخت شوهره به خیال یک زندگی ساده همین اول راه رکب می خورد ونمی دونه خانوم با افراد دیگری رابطه داره!؟آیا این انصاف!؟
    • IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      14 7
      پاسخ
      خیلی عجیبه،، در قوانین کشور ما خیلی از حقوق مسلم زن بعد از ازدواج از او گرفته میشه بعد برای گرفتن همان حق هایی که بر اساس قوانین ناعادلانه از زن گرفته شده به او می گویند از حق مهریه بگذر تا به این حقوق گرفته شده برسی
      • پریسا IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
        2 1
        بله دقیقاا
    • زهرا IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      15 4
      پاسخ
      بنظرم همون قانون قبلی خیلی بهتر بود،الان فقط حق حقوق زنان رفته زیر سوال ،مگه یک زن بجز مهریه تو این جامعه فاجعه بار چه پشتوانه ای داره؟من یک زنم همسرم هم اهل خیانت ومنم اهل سازش،پس حق یک زن که زندگیش خراب شد چه میشه چرا زنان دختران ما تو این کشور ارزشی ندارن ..اینجوری آمار طلاق صدرصد خیلی بیشتر میشود..متاسفم برای مسئولین کشور و نماینده های مجلس با قانونشون...
    • محمد IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      14 7
      پاسخ
      سلام متاسفانه مهریه شده ابزارطلاق .وزنی که چندتابچه داره شوهرشوبه خاطرمهریه راهی زندان میکنه وحس نفرت روتوی دل مردمیکاره بچه هاهم قربانی سکه ومهریه میشن.به والله به خداقسم مهریه خیلی خوبه ولی نه برای زنی بی که با۴تابچه فقط صرف مهریه تیشه به ریشه روح وروان ۴تابچه میزنه به خاطرمهریه
    • محسن IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      12 2
      پاسخ
      این قانون مسخره مهریه باید عوض بشه ، زن و مرد پا به پای هم و برای زندگی مشترک باید کار کنن ، از کشورهای دیگه الگو برداری کنید تا عادلانه باشه ، نه حقی از زن و نه مرد ضایع بشه ، تقسیم مال هم باید به صورتی باشه که از زمان ازدواج به بعد حساب بشه و تقسیم بشه !! بجز این آمار ازدواج قطعا به صفر میرسه و حق و ناحق رواج پیدا . میکنه الگو برداری درست کنیم
    • زهرا IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      15 2
      پاسخ
      من یه زنم نزدیکه ۴ساله همسرم بدون اینکه طلاق بده با یک بچه منو ول کرده رفته البته به خاطر خیانتی که کرد بگو مگو بین ما پیش اومد ورفت و فقط دوساله خر ج لباس و خواسته های این بچه رو انجام میده من هر چی میخوام از برادرام میگیرم واینقدر لات وبددهن هست که نمیشه باهاش حرف زد ونمیدونم بیمارم ام اس داره دریغ از یک هزارتومنی که به من بده همه مخارج من گردن برادرام هست طلاق نگرفتم چون بچم بی مادر وبچه طلاق نشه با قانون جدید تکلیف من امثال من چطور خواهد شد
    • IR ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      6 1
      پاسخ
      مهریه باید از اصل حقوق بصورت ماهیانه کسر شود .یعنی اگر مردی بخواهد بدون دلیل زنش را طلاق دهد مقدار مهریه هرساله بعداز تبدیل مقدار معینی از مهریه مثلاً سکه و غیره برای یکسال به پول رایج و به تناسب حقوق شوهر ، ماهیانه مبلغی حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد از حقوقش کسر شود .واین کسر حقوق هرساله جداگانه برآورد شود تا کل مهریه پرداخت شود . بدینوسیله دیگر کسی به زندان نمی‌افتد .
    • عباس IR ۰۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      12 3
      پاسخ
      کاملا درسته باید از دخترها و زنها حمایت کرد .. ولی زنی که خیانت می‌کنه و فرار می‌کنه چه حمایتی باید ازش کرد .. می‌ره اون طرف دنیا وکیل میگیره و هر غلطی می‌کنه .. زنی که خیانت کنه هیچ چیزی نباید بگیره .. مرد هم همینطور باید تاوان خیانت بده
    • IR ۰۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      7 9
      پاسخ
      باید حق طلاق از مرد گرفته شود فقط حق طلاق در اختیار دادگاه صالح باشد .چون زن طلاق و بیچارگی را نمی‌خواهد .
    • علی IR ۰۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      4 6
      پاسخ
      خداوکیلی پنج هزار زندانی مهریه تو کشور داریم واقعا مایه تاسف، چرا باید اینجوری باشه ، حداقل برای کسانی که توان پرداخت ندارن، چرا نشه از همون اول عندالاستطاعه قید نشه تو شروط ضمن عقد که اگر زوج‌ توان پرداخت کامل مهریه نداره، لااقل زندان نره، مگه جنایت کرده که بره حبس؟ اینجوری کدوم زوجه به حقش میرسه؟؟؟
    • ناشناس IR ۰۶:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      16 1
      پاسخ
      بنطر میرسه قانون جدید بیشتر گول زدن واضح زنان است اولا حق طلاق که باید جز حقوق اصلی زن باشد نه به عنوان شرط اینا حقوق بدیهی و بعنوان شرط مطرح کردن بیشتر به نفع خودشون نوشتن حتی کاهش امار زندانیان مهریه هم ربطی به زنان ندارد و اینم خودش نادیده گرفتن زنان میشه کلا از اول تا اخرش مشکل داره یه ادم منصف که خودش هم دختر داشته باشه که الان خیلی ها هم دختر دارن خودشون و مرتکب خلافن ولی اصلا اصلا این قانون و قانون قبلی هردوشون منصفانه نیستن جه بسا خیلی مردها تازه میفهمن زن دوم اختیار کنن باز همین مشکل و ...
    • زهرا صفایی IR ۰۶:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      6 3
      پاسخ
      مهریه قانون اسلامی ست و طبیعتا بایستی برای زندگی اسلامی ارائه شود دختر و زنان فی الحال غربی زندگی می‌کنند اونوقت توقع مهریه اسلامی دارند مثل تمام کشورها قرداد بایستی باشد و زن و مرد شریک درآمد و هزینه های زندگی باشند نه صرفا مرد
    • حسین. IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      1 3
      پاسخ
      از وقتی یک عده نمی خواهند اسلامی ازدواج کنند و اسم این ازدواج را سنتی گذاشتن،خب باید هم انتظار همچین مشکلاتی هم داشته باشند،وقتی ازدواج با صداقت دوطرف انجام بشه که هیچ وقت کار زوج وزوجه به طلاق ختم نمیشه،طبق سنت پیامبر اسلام(ص)مهریه بسته بشه خیلی هم خوبه،وقتی دختر وپسر در خیابان آشنامیشوندوبدون اجازه خانوادهها این ازدواجها انجام میشه چه انتظاری از این ازدواجهای دروغین میشه داشت،جوانیکه بدون اجازه پدرومادریک دختر با دختر ارتباط میگیره حتی به قصد ازداج مثل این میشه که بدون اجازه وازسردیوارخانه بری
    • ناشناس IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      4 0
      پاسخ
      والا‌ قبلا‌ هم‌بدون‌ابنکه‌مهریه‌کم‌شود‌مرد حق‌زن‌دوم‌ گرفتن‌نداشت‌‌اصلا‌این‌موضوع‌ربطی‌به‌زن‌دوم‌گرفتن‌ ندلشته‌این‌باید.همیشه‌باشد.
    • مادر IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      2 2
      پاسخ
      انسان برای کمال آفریده شده کسی که بخواد تشکیل خانواده بده اگر عاقل وکمی علم داشته باشه زندگی رو اداره میکنه به این قوانین دست نوشت بشری توجه نداره کما اینکه قرآن خداوند مهریه را دادنی گفته وبخشیدنشو بهتر دانسته.بهتره با ایجاد فرهنگ واقعی مهریه از همه چه خانم وچه آقا حمایت بشه وعدالتی حاصل بشه
    • مازیار IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      4 2
      پاسخ
      اگر اینطوری باشه هیچ مردی دیگه ازدواج نمیکنه در اسلام اصلا همچین مهریه سنگین وجودنداره که ازدیه انسان هم بالاترباشه
    • IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      5 3
      پاسخ
      زن امروز عقد میشه فردا مهرش را اجرا گذاشته این درست است
    • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      23 1
      پاسخ
      زنده باد مجردی 🤔😂
    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      2 4
      پاسخ
      ایکاش در رابطه با مهریه این مورد مهم پیگیری شود که زمانیکه زن از مردی مهریه می‌گیرد نباید ازدواج دائم ویا موقت ..‌‌‌ داشته باشد در غیر اینصورت موضوع مهریه خودبخود کنسل می‌شود. مثل گرفتن حقوق همسر بعد از فوت توسط زن ، اغلب خانمها از همسر خود که فوت شده حقوقش را دریافت می‌کنند وخارج از کشور هم ازدواج مجدد دارد این مورد چگونه پیگیری می‌شود. ویا دختران مطلقه و یا مجرد اگر خارج از کشور ازدواج می‌کنند ولی اطلاع نمی‌دهند. وحقوق پدر را دریافت می‌کنند برای اين موضوع چه دستوری هست ؟؟؟؟ این یک حق الناس
    • پدر IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      7 3
      پاسخ
      قانون یک طرفه حق طلاق با مرد یک قانون متحجرانه و برده داری است چرا که به یک مرد شیاد اجازه میدهد هر رفتاری با زن داشته باشد و به هنگام پرداخت مهریه هم به ده ها دلیل از پرداخت آن طفره رود و زن همچنان اسیر و بی پناه و تحت ستم بماند
    • ناشناس IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      8 3
      پاسخ
      این زنهایی که ازدواج رو کردن دکان و هر دو روزی زن یک مرد میش و مهریه میگیرن و بعدش طلاق، رو باید چیکار کرد بابا یه چاره ای یه قانونی چیزی برا اینا اجرا کنید
    • محمود IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      2 2
      پاسخ
      بحث امنیت برای طرفین بسیار مهم است که با آرامش خاطر زندگی ادامه پیدا کند نظام اسلامی به خانمها اهمیت فراوان داده یکی از به ریختگی خانواده همین اهمیت زیادی است الان. زن ناشزه بوده ودر حال حاضر اکثر خانمها سریعا مهریه اجرا همه چی توقیف شده مرد خونه فلج شده و این یک عادت در خانمها شده و دادگاه ها هم طرف خانم رو می‌گیرند اگر مرد خواست طلاق بدهد آن هم دلایلش مهم است باید جبران خسارت کند و همچنین بلعکس اگر خانم ناشزه شد باید تمامی خسارت از روز اول پرداخت شود و در پایان زندگی کانون گرم خانواده هست
    • کاظم UA ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      7 1
      پاسخ
      سلام زن را بیمه عمر و زندگی کنید نیاز به هیچ مهریه ای ندارد
    • محمد PL ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      2 0
      پاسخ
      بدون مقدمه طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مهریه مردان این صندوق با سرمایه گذاری و سهامداری مردان ایرانی بالای سن ۲۵ سال مردان ایرانی درصدی از درآمد خود را در صندوق گذاشته و با تجمیع پول به سرمایه‌گذاری سود آوری دست می یابند و این سود و سرمایه را در مهریه تمام یا درصدی از این سرمایه به زوجه تعلق می گیرد که از سود آن بهره‌مند شد و آتیه و آینده زوجه با دریافت مستمری مادام العمر نگرانی های مهریه را حل کرده
    • مینا IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      1 0
      پاسخ
      باسلام واحترام من سال ۹۹ ازدواج کردم و همسرم مهریه ۱۴ شاخه گل رز واسم مهریه زد.وضع مالی بسیار خوبی هم داره.بند اول سندازدواج که نصف مال و دارایی مرد در صورت قصور مرد ، از زمان ازدواج ،تا وقتی که مرد بخواد زن رو طلاق بده ...رو هم امضا نکرد. هیچ ثبات و حقی واسه من در نظر گرفته نشده؟؟؟؟ مردی که در شرایط اضطرار منو عقد خودش کرد و الانم دوتا بچه داریم لطفا راهنمایی کنید
      • غزل IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        0 0
        ازدواج ۹۹ ساله حق طلاق نداره هر بدبختی سرت بیاد مجبوری تحمل کنی،فقط نفقه شامل میشه اونم میتونه قبول نکنه و مهریه نداره
    • فرهام IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      کار بسیار درست راحتی انجام شد می باید جلو هر کسی که زندگی خراب میکند گرفت چه مرد چه زن،،
    • سامانی IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      آمار ازدواج با اختلاف سن بالا نشان از این است که جون 25ساله وقتی زنی مطلقه 50سال داری ثروت و پول را عقد می‌کنه منظور چیست و یا زن 20ساله عقد پیرمرد 60سال به بالا میشه منظور چیست و یا. بعد از دوماه. یا حتی یک هفته گذاشتن قباله به اجرا. یعنی چی و بیشتر سر کیسه مردانه تا. زندگی. باید قانون. عوض بشه
    • ب ی IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      1 0
      پاسخ
      من خودم مرد هستم ولی کوچیک زنم هم هستم تمام زندگیم به نام زنم کردم باز نوکریشو میکنم وحاضرم جونم هم بدم براش چون از نسخه فاطمه زهرا است به خدا هیچی ازش نمیپرسم ولی خودش آب هم بخوره به من میگه با خواهر برادر خاله عمه با هرکس تلفنی راجب هر حرفی صحبت میکنه از سیر تا پیازش به من میگه که من خودم ناراحت میشم خوب دیگه چرا حرفاتو به من میگی به خدا همه چیز به نامه اونه وبا او رفیقم مهریه هم براش دادم خونه به نامه اونه زمینام به نامه اونه واگر اراده کنه نفس کشیدنم رو هم میزنم به نامه اون ۴۵ سالم هم است
    • تبری DE ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 1
      پاسخ
      بنظرمن اگر زندگی برپایه ی دوست داشتن صداقت نهاده شود پایدارترازجنبه ی مالی در نظر گرفته میشه.متاسفانه امروز طوری شده که برخی زنان ما اقایون رو عابربانک میبینن.من یک زن هستم حدود ۱۴سال از زندگی مشترکمون بادوفرزند۷و۱۰ساله بامهریه میگذره.اصلابااجرای قوانینی که برای مهریه تعیین میکنند موافق نیستم.چرامرد نباید هیچ حقی داشته باشه.مگر نه که اون در زندگی جون میکنه چراتمام حق باید برای اوباشد.اگر زنی مشگل داره در زندگی و تمایل نداره به زندگی بهردلیلی چرامردباید مهریه بدهد .متاسفانه مهریه شده منبع درامد خیلیا.
    • ناهید IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      1 4
      پاسخ
      به نظر من حق طلاق و مسکن، کار، بن به خانمها کافیه.مهیریه هیچوقت پشتوانه خوبی نبوده خواهد بود
    • A IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      4 1
      پاسخ
      اگه این امنیت زنه پس امنیت مرد چی می شه که اگه خواست خیانت کنه یا طلاق بگیره بتونیم کاری کنیم.خانواده ما انگاری زحمت نکشیده بچه بزرگ نکرده
      • راضی IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        0 0
        قانون ازابتدابایداصلاح بشه یعنی زن ومرد هردو حق وحقوق اجتماعی وقانونی وآزادی مساوی داشته باشند که نیازبه مهریه خریدوفروش جسمشون نباشدهردوکارکنندوزندگیشونومساوی پیش ببرندکلا تصمیم گیری وحق انتخاب مساوی درزندگی داشته باشند،خلاص.
      • راضی IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        0 0
        قانون ازابتدابایداصلاح بشه یعنی زن ومردهردو حق وحقوق اجتماعی وقانونی وآزادی مساوی داشته باشند که نیازبه مهریه خریدوفروش جسمشون نباشدهردوکارکنندوزندگیشونومساوی پیش ببرندکلا تصمیم گیری وحق انتخاب مساوی درزندگی داشته باشند،خلاص.
    • شادو IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      واقعا
    • غزل IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      4 0
      پاسخ
      مهریه حق طبیعی و مسلم یک زن هس،یک زن عمرش و پای مرد و بچه هاش میزاره از صبح تا شب جون میکنه،۹ ماه بچه حمل میکنه و تا حد مرگ میره تا بدنیا بیاره هر چقدر مهرش باشه باز هم کم هس،بعضی چیزهارو نمیشه با پول خرید متاسفانه کسی قدردان زنان سرزمینم نیس😭
    • H IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      4 0
      پاسخ
      واقعا حالم بد شد نظراتو خوندم دختر خیلی بدبخته با هزار امید و آرزو ازدواج میکنه بعد چند سال چهره واقعی مرد رو میبینه یا باید بسوزه و بسازه یا مهریه رو ببخشه و بره و این چند سال زندگیش پوچ میشه این چه قانونیه چه عدالتیه از رو چهارتا کتاب به اسم قانون تصمیم میگیرن و حق رو به مرد میدن هیچ عدالتی برای زن نیست کاش قاضی ها زن میشدن کاش از رو عقل تصمیم گرفته می‌شد، بخاطر تعدادی حق بقیه زنهای بیچاره داره گرفته میشه واقعا با دیدن و شنیدن این چیزا باید از ازدواج ترسید
    • مهدیه پورخسروانی IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      1 0
      پاسخ
      سلام و درود برشما، زندانی کردن مردان بخاطر مهریه و افزایش قیمت سکه هیچ فایده ای ندارد
    • IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 1
      پاسخ
      زنی که ازاول پاش کجه چی میشه یادست کجه همه خیانت ها چه میشه
    • IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 5
      پاسخ
      سلام کانون تمام خانواده ها وعدم ازدواج جوانان رو همین مهریه نابود کرده. که کسی جرات نمیکنه سراغ ازدواج بره .مهریه کلا قانون خوبی نیست
    • حسنی IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      همان طور مهریه حق زن است از نظر دین خوب بسیاری از حقوق هم حق مرد است مانند حق طلاق وغیره پشت اینا همه منطق هست دلیل هست مثال حضانت فرزند پسر تا دوسال برای مادر است مابقی تا ۱۵ سال از پدر است چون اگر پسر بیشتر از دوسال نزد مادر باشد به واسطه خصایص ذاتی گرایش بالا به سمت مادر حین جدا شدن و دادن فرزند به پدر بچه آسیب زیاد می بیند ولی دختر تا هفت سال مجاز است . درضمن مهریه بگونه ای باشه همون در دم حین عقد پر داخت بشه اصل مهریه از نظر دینی هم همین طور هست هر چی تونست به تفاهم رسیدن بگیرند .
    • نازنین IR ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      3 0
      پاسخ
      به نظرم دولت ما فقط به فکر اقابونه که زندان نروند برای دولت هزینه نداشته باشه ما زنها بعد از بیست سال ساختن و کتک خوردن با دست خالی راهی دادگاه خانواده میشیم مرد دارایی خود رو به نام خانواده میزنه و دوتا بچه هم میزاره رو دست ما خودشم میره زن میگیره به ولاه قسم که همین اتفاق برای خودم افتاده من دوتا بچه ده ساله بزرگ میکنم که خضانت با پدرشونه نمیاد ببره میگه به خانمم نا محرم هستن
    • احمد IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 3
      پاسخ
      هیچ کشوری زندانی مهریه نداره، هیچ دلیلی نداره زنی که شاغل هست و طلاق گرفته بعد از سالیان سال همچنان از شوهرش مهریه بگیره پرونده قتل هم اینقدر طولانی نیست، مگه طرف جرم کرده ازدواج کرده که بعدش باید سر از زندان دربیاره
    • IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 2
      پاسخ
      مهریه زن باید براساس سال زندگی باشوهرتقسیم وقابل پرداخت باشه نه اینکه زن با چند سال زندگی مشترک اقدام به دریافت تمام مهریه تعیین شده بکنه این اقدام زنان وحمایت قانون از آنها هیچ عدالتی راپیروی نمیکند وعین ظلم به مرداست
    • مریم IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      بنظر من ضریب مهریه باید متناسب با تعداد فرزندان و سالهای زندگی مشترک باشه.مثلا کسی که سه ما زندگی هم نکرده با کسی که ۳۰سال زندگی کرده و سه تا بچه داره باید فرق داشته باشه.و براش ضریب در نظر بگیرن
    • بهار IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      1 0
      پاسخ
      با سلام مهریه که قبلاً هم نسیه بود برای خانما ....به نظرم در قبال چنین مهریه ای خانما هم جهیزیه نگیرند و خود آقا کم کم جهیزیه رو خودش تهیه کنه توی زندگی.... اینطوری به خانم و خانواده اش هم فشار نمیاد
    • GB ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      1 0
      پاسخ
      به نظر من،این طرح بدترین در نوع خود می باشد،مردان هرگز حاضر به قبول همه شروط ضمن عقد ،که،به نفع زن باشد راضی نمیشوند،بنابراین زن هم به ازدواج راضی نمیشود،در نتیجه بسیاری از فرصتهای نکاح از بین می رود. در نتیجه ازدواج سفید را اقایان ترجیح خواهند داد و بسیاری از پیامد های اسفباری که در پشت سر این قانون خواهد امد، در جامعه پیدا خواهد شد،نه تنها سودی برای زن ندارد،بلکه باعث نابودی حرمت زن میشود.لطفا از قانونی شدن آن جلوگیری کنید.
    • IR ۰۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام زمانیکه انسانیت رنگ ببازد زن که هیچ نه مرد ونه بچه ونه جامعه هیچکدام امنیت نخواهند داشت مگرمهریه کجاامنیت آورده؟زن گلوی مردرامیفشاردبه هر طریقی مهریه میستاندمیرودکجاامنیت روح وجانش رابعداین تلخی وناهنجاری بیابد؟وااسفا
    • IR ۰۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
      1 2
      پاسخ
      متاسفانه در تمامی قوانین اسلامی دچار افراط وتفریطیم واز قوانین واقعی دین دور میشویم مثلاً در مورد ربا بودن سود پول در بانکها در مسأله مهریه هم همینطور هست در کشوری که ثبات اقتصادی نیست مثلاً اگر الان ۵سکه مهریه زن باشد تا ۲سال دیگه همون سکه به اندازه ۱۰۰تا سکه گران شده واکه مرد یه موقع وضعیت درامدش دچار مشکل بشه اگر زن هم درخواست مهریه کند مرد با وجود مشکل درآمدی باید مهریه راهم بپردازدودر صورت نپرداختن باید زندانی بشود که این از عقل و منطق و انصاف بدور هست
    • IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
      1 0
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      قوانینی که باعث نابودی خانواده ها و معضل جامعه بشه باید توسط کارشناسان خبره روانشناسان و عالمان باتقوایی دینی که با علم و منطق راهکاری که باعث استحکام خانواده ها باتوجه به مسائل روز جامعه بشه قانون درست تصویب کنند قانونی که مشکل جامعه را به معضل تبدیل کنه و باعث نابودی خانواده وطلاق بشه بدرد نمیخوره الان دو سوم جمعیت کشور از ترس ازدواج نمی‌کنند واونهایی که ازدواج کرده انددر حال طلاق گرفتن هستند زندانها پرشده و اختلافات و درگیری زیادشده مهریه شده چماقی برای از هم پاشیدن خانواده
    • هموطن IR ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
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      مهریه بالا باعث طلاق شده زمانهای قدیم مهریه ها خیلی کم اما زندگی پایدار و توکل و ایمان به خداوند زیاد بود الان مادیات جایگزین معنویات صبوری کم و گستاخی زیاد حق یعنی درک همدیگر و احترام به همدیگر و در راه بندگی خداوند قدم‌های استوار برداشتن و ازدواج اسلامی و فرزندان را با تربیت اسلامی بزرگ کردن خداوند همه را به راه راست هدایت کند بهترین ثروت سلامتی و عاقبت به خیری است
    • فاطمه IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
      0 4
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      تمام این قوانین درست ،ولی برای خانم های بالای ۵۰ویا۶۰سال که بسیار در معرض انواع و اقسام ظلم و ستم هستند و هیچگونه کمک و تضمین مالی و...ندارند چه کرده اید،. با این وضعیت جامعه خطرات واقعی در انتظار این دسته از بانوان هست که هیچ راه نجاتی ندارند.
    • لیلی IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
      3 0
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      سلام من سال ۸۱ ازدواج کردم مهریه ام ۱۴۰۰‌سکه هست خودم انتخاب نکردم لحظه خواندن خطبه تعداد را دیدم چه قدر خوشم اومد که اینقدر منو احترام کردند اما الان بهش فکر میکنم مردم چقدر بدبختند در مورد این چیزها بحث میکنند .من یک تار موی همسرم را به یک‌میلیون سکه هم نمیدم چون فرهنگ خانوادگیمون اینه دختر بالباس سفید می‌ره خونه همسر وبا کفن از اون خونه می‌ره اصالت وتربیت خانوادگی درست باشه هم مرد هم زن از اول که انتخاب کردند رو حرفشون میمونند ... و من ۲۲ سال بچه دار نشدم نتیجه صبوری من وهمسرم خدا یک پسر داد.
    • ناشناس IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
      2 0
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      مگر کسی ...باشه با این قانون مسخره ازدواج کنه
    • ۷۷۷ IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
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      اولا حق طلاق در عمل برای مردان هیچ کارایی ندارد زیرا اگر مرد تقاضای طلاق بدهد باید نفقه . اجرت المثل و نحله زن را بپردازد که حق طلاق عملا به هیچ درد مرد نمیخورد اما مهریه (پول زور )مرد را مادام العمر بدهکار و مدیون میکند و عملا زندگی مرد را تباه می کند
    • IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
      0 0
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      الان قرن ۲۱ است باید بفهمید که مردان در هنگام امضای عقد نامه هرگز به پرداخت مهریه فکر نمیکنن و خانم هم قبلش اقا را با فریب اینکه فقط برای پز دادن میخوام مهریه داشته باشم به پای امضا میاره که اساسا مهریه یک قرداد باطل است و اگر مرد نخواهد مهریه را امضا کند زن حاضر به ازدواج نمی شود پس مهریه عملا حق اولیه مرد را که یکیش ازدواج می گیرد به هیچ عنوان مهریه در این دوران قابل قبول نیست و به دوران عصر جاهلیت مربوط میشود
    • IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
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      زن چه حقوقی باید داشته باشه که دست خالی میاد کل زندگی مرد رو که با زحمت آرزو به دست آورد جمع کنه بره.
      • IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
        2 0
        دست خالی میادوالله ما جهاز شما مردا و هم گردن گرفتیم مهریه هم خو نمیخواین بدین جهازمونم که باید کامل باشه حق طلاق وکه دارین حضانت روکه دارین دیگه چی بیاریم بر ای همه چی شریکیم برا پولتون شریک نیستیم اتفاقا مازنا داریم مفت میایم خونتون
    • دوست IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
      0 0
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      به نام خدا سلام دوستان. اولا که معلوم نیست همین 5 تا سال دیگه چقدر باشه چند صدمیلیون هر یک سکه همین الان 5 تا میشه 580 میلیون. ولی درست متوجه نشدم .. این حقوق که قبلا وجود داشت ،الان یعنی به صورت اتوماتیک اجرا میشه به نفع خانوم و مانند قبل نیست .. !؟ یا فقط توسط قانون و دفاتر رسمی ازدواج پیشنهاد داده میشه!؟
    • ناشناس IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
      0 1
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      ازدواج عشق پراکنی در خانواده را ترویج دهید مهریه رقم وعدد بدون عشق فایده ندارد ...
    • عبود IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
      0 6
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      اینکه زن به محض طلاق فورا مجددا ازدواج می‌کنند نوعی کاسبی شده زیرا با مهریه ای که می‌گیرد زندگی دوم خود را می‌گرداند و پس از مدتی مجددا طلاق و درخواست مهریه از شو هر دوم می‌کند اینجا دیگه حکم تجارت پیدا می‌کند و جوانان کم سن رو شکار میکنند ولو که بیکار و بیعار باشند چونکه زن از دوجا تامین مالی می‌شود
      • IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
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        اینکه خیلی خوبه زن برای خودش پشتوانه مالی پیدا میکنه زنی که بعد از ازدواج متوجه میشه همسرش آدم مواد فروش و زندان رفته است خوب حق داره طلاق بگیره و مهریه اش رو بگیره
    • IR ۰۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
      1 2
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      مهریه باید طبق داشته مرد باشه نه سکه ای که هر روز قیمتش میره بالا ویک عمر مرد بدبخت و گرفتار میکنه وهیچ زندگی بعد از اون تشکیل نمیشه.

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