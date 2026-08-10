اعزام ۶ هزار و ۳۰۰ نفر زائر از سرخس به حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز حرکت کاروان‌های پیاده زیارت حرم مطهر رضوی، ۶ هزار و ۳۰۰ زائر شهرستان سرخس در قالب یک کاروان اهل سنت و ۳۹ کاروان اهل تشیع با حضور فرماندار سرخس، راهی مشهد شدند.

مجید بیکی در آیین بدرقه کاروان‌های پیاده اهل سنت روستای چاله‌زرد با رؤسای کاروان‌های اهل سنت دیدار و گفتگو کرد.

امسال حدود ۶ هزار و ۳۰۰ نفر از شهرستان سرخس در قالب ۴۰ کاروان برای شرکت در آیین پیاده‌روی و زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) عازم مشهد می‌شوند که از این تعداد، یک کاروان متعلق به اهل سنت و ۳۹ کاروان متعلق به برادران و خواهران اهل تشیع است.

همچنین در پی جلسات هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزارشده، ۱۱ موکب از شهرستان سرخس در مسیر خدمت‌رسانی به زائران و کاروان‌های پیاده مستقر شده و خدمات مختلف رفاهی و پذیرایی را به زائران ارائه خواهند کرد.