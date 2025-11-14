به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد آزاد، در خطبه‌های نماز جمعه لامرد با اشاره به شرایط سخت خشکسالی در منطقه، بر اهمیت دعا و توجه به ادعیه وارده برای نزول باران تأکید کرد و گفت: در این شرایط، مردم باید با توسل و دعا از خداوند طلب باران کنند و مسئولان نیز وظیفه دارند با برنامه‌ریزی دقیق، مشکلات ناشی از خشکسالی را مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه معیشت مردم در شرایط کنونی نیازمند توجه جدی است، ادامه داد: مسئولان باید با درایت و تدبیر، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را دنبال کنند. بی‌توجهی به امور جامعه و بی‌دغدغه بودن نسبت به مشکلات مردم پذیرفتنی نیست.

امام جمعه لامرد با انتقاد از ناترازی در نهادهای دامی و ضعف مدیریتی در حوزه نظارت افزود: وجود احتکار و بی‌توجهی به نیازهای مردم مشهود است. مردم انتظار دارند مسئولان با جدیت وارد عمل شوند و با بی‌مسئولیتی و عدم دقت در امور مردم مقابله کنند.

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده موارد احتکار، موضوع را به نهادهای مربوط گزارش دهند و در این زمینه همکاری مسئولانه داشته باشند.

حجت‌الاسلام آزاد در ادامه سخنان خود به اهمیت فرهنگ مطالعه و کتابخوانی اشاره کرد و گفت: کتابخوانی ضرورتی جدی برای جامعه امروز است. کاهش مطالعه در میان مردم نگران‌کننده است و هر پدر و مادر باید در مدیریت خانواده و تربیت فرزندان، مطالعه را در برنامه روزانه خود قرار دهند.

وی با تأکید بر اینکه کتاب و مطالعه نقش مهمی در ارتقای سطح فرهنگی جامعه دارد، افزود: اگر خانواده‌ها به کتابخوانی توجه کنند، بسیاری از مشکلات اجتماعی و تربیتی کاهش خواهد یافت. امروز نیاز داریم فرهنگ مطالعه را از خانه‌ها آغاز کنیم و آن را به یک عادت پایدار در جامعه تبدیل نمائیم.

امام جمعه لامرد در پایان خطبه‌های خود خاطرنشان کرد: نباید نسبت به امور مردم بی‌دغدغه بود. مسئولان باید با دقت و مسئولیت‌پذیری، مشکلات جامعه را پیگیری کنند و مردم نیز با فرهنگ مطالعه و همکاری در مقابله با احتکار، مسیر رشد و تعالی خانواده و جامعه را هموار سازند.