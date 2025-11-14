  1. استانها
  2. فارس
۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

امام جمعه لامرد: بی‌توجهی به معیشت مردم پذیرفتنی نیست

امام جمعه لامرد: بی‌توجهی به معیشت مردم پذیرفتنی نیست

لامرد- امام جمعه لامرد با بیان اینکه معیشت مردم در شرایط کنونی نیازمند توجه جدی است،گفت: بی‌توجهی به امور جامعه و بی‌دغدغه بودن نسبت به مشکلات مردم پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد آزاد، در خطبه‌های نماز جمعه لامرد با اشاره به شرایط سخت خشکسالی در منطقه، بر اهمیت دعا و توجه به ادعیه وارده برای نزول باران تأکید کرد و گفت: در این شرایط، مردم باید با توسل و دعا از خداوند طلب باران کنند و مسئولان نیز وظیفه دارند با برنامه‌ریزی دقیق، مشکلات ناشی از خشکسالی را مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه معیشت مردم در شرایط کنونی نیازمند توجه جدی است، ادامه داد: مسئولان باید با درایت و تدبیر، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را دنبال کنند. بی‌توجهی به امور جامعه و بی‌دغدغه بودن نسبت به مشکلات مردم پذیرفتنی نیست.

امام جمعه لامرد با انتقاد از ناترازی در نهادهای دامی و ضعف مدیریتی در حوزه نظارت افزود: وجود احتکار و بی‌توجهی به نیازهای مردم مشهود است. مردم انتظار دارند مسئولان با جدیت وارد عمل شوند و با بی‌مسئولیتی و عدم دقت در امور مردم مقابله کنند.

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده موارد احتکار، موضوع را به نهادهای مربوط گزارش دهند و در این زمینه همکاری مسئولانه داشته باشند.

حجت‌الاسلام آزاد در ادامه سخنان خود به اهمیت فرهنگ مطالعه و کتابخوانی اشاره کرد و گفت: کتابخوانی ضرورتی جدی برای جامعه امروز است. کاهش مطالعه در میان مردم نگران‌کننده است و هر پدر و مادر باید در مدیریت خانواده و تربیت فرزندان، مطالعه را در برنامه روزانه خود قرار دهند.

وی با تأکید بر اینکه کتاب و مطالعه نقش مهمی در ارتقای سطح فرهنگی جامعه دارد، افزود: اگر خانواده‌ها به کتابخوانی توجه کنند، بسیاری از مشکلات اجتماعی و تربیتی کاهش خواهد یافت. امروز نیاز داریم فرهنگ مطالعه را از خانه‌ها آغاز کنیم و آن را به یک عادت پایدار در جامعه تبدیل نمائیم.

امام جمعه لامرد در پایان خطبه‌های خود خاطرنشان کرد: نباید نسبت به امور مردم بی‌دغدغه بود. مسئولان باید با دقت و مسئولیت‌پذیری، مشکلات جامعه را پیگیری کنند و مردم نیز با فرهنگ مطالعه و همکاری در مقابله با احتکار، مسیر رشد و تعالی خانواده و جامعه را هموار سازند.

کد مطلب 6655484

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها