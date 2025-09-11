شیخ ناصر صمدی در گفتگو با خبرگزاری مهر با استناد به آیات قرآن کریم و فرامین مقام معظم رهبری، وحدت را نه تنها یک ضرورت، بلکه یک رسالت برای ایجاد جامعه‌ای بر اساس عدالت و انصاف دانست و گفت: اتحاد مسلمانان می‌تواند آن‌ها را به نیرویی مستحکم در برابر ظلم و فساد جهانی تبدیل کند.

وی ادامه داد: در شرایطی که جهان با چالش‌های فراوانی مواجه است، این پیام وحدت می‌تواند راهگشای آینده‌ای روشن و امن برای تمام مسلمانان باشد.

شیخ صمدی با تأکید بر اهمیت همبستگی مسلمانان افزود: وحدت اسلامی فراتر از اعتقادات دینی است و باید از مشترکات انسانی و اخلاقی نیز الهام بگیرد.

وی ادامه داد: در آیه ۱۰۳ سوره آل عمران، خداوند مسلمانان را به اتحاد فراخوانده و می‌فرماید: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلا تَفَرَّقُوا».

امام جمعه شهر اهل با استناد به این آیه، بر لزوم یکپارچگی مسلمانان تأکید کرد و گفت: وحدت می‌تواند ما را تبدیل به نیرویی مستحکم در برابر ظلم و فساد جهانی کند.

وی ادامه داد: تاریخ گواهی می‌دهد که هرگاه مسلمانان به وحدت و همبستگی رسیدند، توانستند مقابل تهدیدات و چالش‌ها ایستادگی کنند

شیخ صمدی با تأکید بر نقش رهبری مقام معظم رهبری در ایجاد همبستگی میان مذاهب اسلامی، افزود: مقام معظم رهبری به وضوح بر لزوم وحدت تأکید دارند و این پیام، همچنان مهم و راهگشاست.

امام جمعه شهر اهل در پایان با دعوت از مسلمانان برای تأسیس یک جامعه بر اساس عدالت و انصاف، اعلام کرد که وحدت نه تنها یک ضرورت بلکه یک رسالت برای برقراری صلح و دوستی در جهان اسلام است.

وی ادامه داد: این صدا، نویدبخش پیروزی بر چالش‌ها و تهدیدات جهانی خواهد بود و امید است که همه مسلمانان این پیام را با تمام وجود درک کنند و برای آن تلاش کنند.

شیخ صمدی تصریح کرد: در این برهه تاریخی، همگان باید بدانند که تنها با اتحاد و همدلی می‌توان بر مشکلات فائق آمد و آینده‌ای روشن و امن برای نسل‌های آینده بنا کرد.