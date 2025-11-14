مقابله بابحران خشکسالی نیازمند تغییر رفتار درتمام سطوح مصرف است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید مرادپور در خطبههای نماز جمعه این هفته ابهر، گفت: بخش بزرگی از فلات ایران و نواحی خلیجفارس با کاهش شدید بارشها روبهروست و مصرف منابع آبی از میزان نزولات جوی فراتر رفته است.
وی بحرانآفرینی چاههای عمیق را یادآور شد و تأکید کرد: مشکل آب امروز تنها یک موضوع محیطزیستی نیست، بلکه به معضلی اقتصادی و امنیتی تبدیل شده و حتی در برخی نقاط کشور مردم را وادار به مهاجرت کرده است.
مرادپور همچنین نسبت به آثار زیانبار گرد و غبار نمک دریاچهها بر سلامت انسان هشدار داد و گفت: حفره چاههای غیر مجاز و برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی میتواند منجر به فرونشست زمین شود. پدیدهای که در دشتها حتی در صورت بارشهای آینده نیز جبرانناپذیر خواهد بود.
تغییر شیوه مصرف آب را مهمترین راه نجات دانست و بیان کرد: حدود ۹۰ درصد آب کشور در صنعت و کشاورزی مصرف میشود و سهم شرب تنها ۱۰ درصد است؛ با این حال صرفهجویی در مصارف خانگی هم ضروری است.
وی اصلاح روشهای آبیاری و تکمیل طرحهای تصفیه فاضلاب و اختصاص آب بازیافتی به صنایع را از اقداماتی برشمرد که باید از سوی دولت در دستور کار قرار گیرد.
مرادپور با بیان اینکه برای مقابله با بحران، نیازمند تغییر رفتار در تمام سطوح مصرف هستیم و تأکید کرد: این تغییر شیوه مصرف و مدیریت درست منابع آبی میتواند به حل این معضل کمک کند.
وی با بیان اینکه وفور نعمت و آبادانی در گرو استغفار و توجه به درگاه الهی است، اظهار کرد: برنامهریزی برای برگزاری نماز استغاثه (طلب باران) در شهرستان انجام شده و از مردم دعوت میشود در این مراسم حضور یابند.
امام جمعه ابهر با اشاره به آغاز هفته کتابخوانی اظهار کرد: با وجود توصیههای پیامبر اکرم (ص) و تأکیدات همیشگی مقام معظم رهبری درباره اهمیت مطالعه، نرخ کتابخوانی در کشور پایین است و خانوادهها باید با ایجاد الگو در خانه، روحیه مطالعه را در میان فرزندان تقویت کنند.
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