به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قادر محمدی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه، ضمن اشاره به جایگاه مطالعه در شکل‌گیری جوامع پیشرو، گفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر مطالعه تاریخ، به‌ویژه تاریخ اسلام، تاریخ معاصر و تاریخ انقلاب اسلامی تأکید دارند و گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی ضرورت رشد و تعالی جامعه است.

وی افزود: مطالعه صحیح، زمینه‌ساز رشد فکری، نوآوری و آینده‌سازی کودکان و نوجوانان است و بی‌توجهی به آن آسیب‌های جدی فرهنگی و اجتماعی در پی خواهد داشت.

امام‌جمعه شهرستان نظرآباد در بخش دیگری از خطبه‌ها به اقتدار دستگاه‌های امنیتی کشور اشاره کرد و گفت: پاسداران گمنام امام زمان (عج) بار دیگر در عملیاتی موفق، شبکه وطن‌فروشان وابسته به سرویس‌های بیگانه را که قصد ایجاد ناامنی در کشور داشتند، سرنگون کردند.

محمدی بخش مهمی از سخنان خود را به مشکلات مردم در حوزه ساخت‌وساز اختصاص داد و با انتقاد از طرح ادغام دفاتر نظام‌مهندسی در استان البرز، خطاب به استاندار گفت: برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، تصمیم ادغام دفاتر نظام‌مهندسی در استان را متوقف کنید.

وی ادامه داد: ادغام دفاتر نه‌تنها خدمات‌رسانی به مردم را دچار مشکل می‌کند، بلکه موجب سردرگمی و افزایش هزینه‌های آنان خواهد شد.

امام‌جمعه شهرستان نظرآباد بابیان اینکه مردم از هزینه‌های سنگین نظام‌مهندسی گلایه دارند، تصریح کرد: ساخت‌وساز نیازمند نظارت است، اما این نظارت نباید با فشار مالی بر مردم همراه باشد لذا نظارت باید دقیق، کارشناسانه و درعین‌حال عادلانه و قابل‌تحمل باشد.