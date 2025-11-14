به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود نورپور، در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی این هفته با گرامیداشت ۲۴ آبان، سالروز رحلت علامه محمدحسین طباطبایی و روز کتاب و کتاب‌خوانی اظهار کرد: اسلام دین علم، قلم و اندیشه است لذا اولین آیاتی که بر پیامبر اعظم (ص) نازل شد درباره علم و قرائت بود و واژه علم و مشتقات آن بیش از ۷۷۹ بار در قرآن آمده است.

وی افزود: فراگیری علم بر همگان واجب است؛ آن هم در تمام عمر و علم تا آنجا ارزشمند است که خداوند در سوره قلم به ‘قلم’ و آنچه می‌نویسد سوگند یادکرده است؛ البته علمی که در خدمت بشریت و گره‌گشای مشکلات باشد و در کنار آن اخلاق، عدالت و انسانیت نیز وجود داشته باشد.

امام‌جمعه کمالشهر با تجلیل از خدمات علمی علامه طباطبایی، اظهار داشت: این عالم ربانی ۲۰ سال برای نگارش تفسیر ارزشمند المیزان زحمت کشید که شیوه ابتکاری ایشان یعنی تفسیر قرآن به قرآن، امروز المیزان را همچون خورشیدی در میان تفاسیر اسلامی فروزان کرده است.

وی با تأسف از کم‌رنگ بودن فرهنگ مطالعه، گفت: بهترین کتاب‌های عالم متعلق به ماست؛ قرآن کریم، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و کتب روایی، ولی متأسفانه کمتر با کتاب مأنوس هستیم در حالی که مطالعه عامل اصلی رشد و پیشرفت است.

بسیج؛ امید را در جامعه زنده نگه می‌دارد

نورپور در ادامه با گرامیداشت آغاز هفته بسیج اظهار کرد: تشکیل بسیج مستضعفان از شاهکارهای امام راحل و از برکات بزرگ انقلاب است و بسیج در دوران دفاع مقدس، مقابله با ضدانقلاب، سازندگی کشور، مقابله با فتنه‌ها و حوادثی مانند سیل، زلزله و کرونا خوش درخشیده است.

وی افزود: بسیج مظهر ایمان، عمل صالح، اخلاص، تلاش، تعهد و خدمت بی‌منت است و امید را در جامعه زنده نگه می‌دارد.

راهکارهای عبور از بحران کم‌آبی

امام‌جمعه کمالشهر در ادامه با اشاره به بحران آب، گفت: برای عبور از این وضعیت، هم دولت وظیفه دارد و هم مردم. ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی و صنعت مصرف می‌شود و ۱۰ درصد در بخش خانگی؛ بنابراین دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری درست این ۹۰ درصد را مدیریت کند.

نورپور افزود: فعال‌سازی پروژه‌های آب‌شیرین‌کن با بهره‌گیری از صنعت هسته‌ای، قانون‌مند کردن استفاده از سرشیرهای کاهنده مصرف آب که تا ۲۰ درصد صرفه‌جویی ایجاد می‌کنند و همچنین بارورسازی ابرها از راهکارهای مهم تأمین آب است.

گناهان مانع نزول رحمت الهی می‌شوند

وی تأکید کرد: مردم نیز باید به‌شدت از اسراف در مصرف آب پرهیز کنند و از دعا، نیایش، نماز و استغفار غفلت نکنند. گرچه تغییرات اقلیمی و عوامل طبیعی در کم‌آبی مؤثر است، اما نباید فراموش کرد که گناهان نیز مانع نزول رحمت الهی می‌شوند.

امام‌جمعه کمالشهر در خاتمه تصریح کرد: برخی گناهان مانند رشوه، ربا، ظلم، صدور احکام ناحق، ندادن زکات، کم‌فروشی، خیانت‌درامانت، سبک شمردن نماز، ابتذال، کشف حجاب و تضییع حقوق مردم از عواملی هستند که در پیدایش خشک‌سالی و کم‌آبی تأثیرگذارند لذا باید توبه و استغفارکنیم تا رحمت الهی نازل شود.