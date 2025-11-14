به گزارش خبرنگار مهر، فاز اول بزرگ‌ترین مجموعه یکپارچه تولید مرغ گوشتی و تخم‌گذار کشور، بعدازظهر جمعه با حضور غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی در شهرستان شبستر به بهره‌برداری رسید. این طرح عظیم صنعتی با ظرفیت تولید سالانه بیش از ۱۸ هزار تن محصولات پروتئینی و با سرمایه‌گذاری بیش از ۷۱ هزار میلیارد ریال اجرا شده است.

این مجموعه که توسط گروه صنعتی شیرین‌عسل احداث شده، در زمینی به وسعت ۱۰۰ هکتار شکل گرفته و در فاز نخست قابلیت پرورش ۹۰۰ هزار قطعه مرغ در هر دوره را دارد. طبق اعلام مجریان پروژه، ظرفیت تولید سالانه این زنجیره شامل ۹۰۰۰ تن گوشت سفید و ۱۰۸۰۰ تن تخم‌مرغ در هر دوره است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده، میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این طرح ۷۱٬۸۴۶٬۰۳۱ میلیون ریال برآورد شده و اشتغال‌زایی آن نیز قابل توجه است؛ به‌طوری‌که با بهره‌برداری کامل مجموعه، برای ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۲۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد شده و حدود ۸۰۰ خانوار از آثار اقتصادی این طرح بهره‌مند می‌شوند.

این پروژه با هدف افزایش بهره‌وری، تکمیل زنجیره تولید و تأمین پایدار محصولات پروتئینی اجرا شده و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های بخش کشاورزی در شمال‌غرب کشور شناخته می‌شود.