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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۸:۴۳

بازگشت وزیر جهاد کشاورزی به هنرستان دوران نوجوانی در تبریز

بازگشت وزیر جهاد کشاورزی به هنرستان دوران نوجوانی در تبریز

تبریز- وزیر جهاد کشاورزی پس از سال‌ها به هنرستان دوران نوجوانی‌اش در تبریز بازگشت و بر تقویت آموزش‌های مهارتی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی صبح شنبه پس از سال‌ها به هنرستان کشاورزی تبریز بازگشت؛ مدرسه‌ای که مسیر حرفه‌ای او از همان‌جا آغاز شد و نخستین تجربه‌های او در حوزه کشاورزی در آن شکل گرفت.

نوری قزلجه در این بازدید، بار دیگر در کلاس‌ها و محوطه‌ای قدم زد که روزگاری میزبان دوران نوجوانی‌اش بود؛ فضایی که به گفته او «سرآغاز علاقه و مسیر زندگی حرفه‌ای‌اش» بوده است. این حضور صمیمی، همراه با حال‌وهوای نوستالژیک، فرصتی فراهم کرد تا وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت تقویت آموزش‌های مهارتی و تخصصی در هنرستان‌ها تأکید کند.

وی با اشاره به نقش آموزش فنی در توسعه بخش کشاورزی کشور، اظهار داشت: آینده این حوزه در گرو تربیت نیروی متخصص و کارآمدی است که پایه‌های آن از هنرستان‌های کشاورزی گذاشته می‌شود.

کد مطلب 6655995

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