امام جمعه بانه: پیروی از پیامبر و تقویت ایمان راه سعادت است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جمال کریمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع بانه ضمن ابراز خرسندی از حضور گرم نمازگزاران، بر اهمیت نماز و تقویت ارتباط انسان با خداوند تأکید کرد و گفت: نماز فقط یک عبادت فردی نیست، بلکه وسیله‌ای برای اتحاد مسلمانان و تقویت ارتباط با خداوند است.

وی گفت: در دنیای امروز، تقوا و ایمان تنها راه رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت است.

وی همچنین به لزوم تقویت فضای فرهنگی و آموزشی در شهر بانه اشاره کرد و افزود: در شرایط فعلی، توجه به توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ماموستا کریمی در ادامه به وضعیت آموزشی در بانه اشاره کرد و از نمایندگان و مسئولان خواست تا در راستای بهبود فضای آموزشی و تکمیل پروژه‌های ناتمام، بیشتر تلاش کنند.

امام جمعه بانه همچنین در بخشی از سخنان خود به اهمیت نظم و آرامش در جامعه اشاره کرد و گفت: باید از نیروی انتظامی و تمامی مسئولانی که در حفظ امنیت و آرامش جامعه تلاش می‌کنند، تقدیر کنیم چرا که وضعیت کنونی ترافیک و نظم اجتماعی نیازمند همکاری بیشتر مردم و مسئولان است تا از بروز حوادث جلوگیری شود.

وی از تمامی مسلمانان خواست تا همواره در زندگی خود به یاد خداوند و پیامبر اسلام (ص) باشند و با تقویت ایمان و تقوا، راه سعادت در دنیا و آخرت را طی کنند.

امام جمعه بانه اضافه کرد: در این دوران که بسیاری از مسائل مادی دنیوی افراد را به خود مشغول کرده، باید از آموزه‌های پیامبر (ص) و قرآن کریم پیروی کنیم تا در قیامت، در صف نیکوکاران قرار گیریم.

ماموستا کریمی همچنین دعا کرد که تمامی مسلمانان جهان از نعمت امنیت، آرامش و برکت برخوردار شوند و مشکلات آنان حل گردد.