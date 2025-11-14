رئیس دادگستری سیریک: مهلت قانونی برای رفع نواقص اسکله کوهستک تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محمدی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: در این بازدید نکات مهم و ضروری به متولیان اسکله شامل شیلات، تعاونی صیادان و یگان‌های نظامی مستقر ابلاغ شد و برای رفع نواقص نیز مهلت قانونی تعیین گردید. در صورت عدم اصلاح وضعیت در زمان مقرر، مطابق قانون با همه متخلفان برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از زیرساخت‌های عمومی و سرمایه‌های ملی افزود: هدف دستگاه قضائی در این رویکرد، حمایت از حقوق عمومی، جلوگیری از تضییع بیت‌المال و ساماندهی اصولی این سرمایه مهم در بندر کوهستک است.

محمدی تصریح کرد: اسکله صیادی بندر کوهستک علاوه بر نقش اقتصادی و معیشتی، یکی از دارایی‌های ارزشمند شهرستان است و بی‌توجهی به مدیریت و نگهداری آن می‌تواند خسارت‌های جدی به منافع عمومی وارد کند.

رئیس دادگستری سیریک تأکید کرد: ضمن حمایت حقوقی از فعالیت‌های قانونی صیادان و بخش‌های مرتبط، این مجموعه باید در چارچوب مقررات ساماندهی شود و دستگاه قضا در این مسیر با هیچ‌گونه ترک فعل، اهمال یا تخلف احتمالی مماشات نخواهد کرد.