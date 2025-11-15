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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۹:۳۳

جنجال تازه نمایش خانگی؛ آموزش مصرف مواد توسط یک دختر جوان

جنجال تازه نمایش خانگی؛ آموزش مصرف مواد توسط یک دختر جوان

در غیاب نظارت، تابوشکنی شبکه نمایش خانگی به آموزش مصرف مواد مخدر رسیده؛ آن‌هم زمانی که یک دختر جوان در مسابقه‌ای از تجربه تریاک‌ کشیدن خود می‌گوید.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: باز شدن قفل‌ها و شکستن تابوها در شبکه نمایش خانگی، مانند بازی‌های کامپیوتری شده و وقتی روی یک بازی قفلی می‌زند، تند تند آن را بازی می‌کند و می‌رود مرحله بعد. در شبکه نمایش خانگی هم به همین منوال است و تابوهایی که سال‌ها حتی در سینمای کشور هم همچنان قفل بودند، خیلی با سرعت بالا در حال شکستن هستند و عوامل فیلم‌ها وقتی نظارتی را بالای سرشان نمی‌بینند تند تند وارد مرحله بعدی می‌شوند و چیز جدیدی رو می‌کنند.

کار این شبکه‌ها که از مسئله حجاب و ارتباط و لمس جنس مخالف و سیگار کشیدن زنان و استفاده از الفاظ رکیک و ترویج بی حیایی و … گذشته، در اتفاق جدیدی که در یک مسابقه در شبکه نمایش خانگی رخ می‌دهد، یک دختر جوان ماجرای تریاک کشیدن خود در ایام کرونا را بیان می‌کند و به بهانه آن، خیلی دقیق آموزش نحوه استعمال مواد مخدر را هم بیان می‌کند.

به‌نظر می‌رسد در سایه نبود نظارت و دعواهای ادارات و سازمان‌ها درباره مسئولیت نظارت بر شبکه نمایش خانگی، عوامل فیلم و برنامه‌های آنان برای خود حد یقفی قائل نیستند و با سرعت در حال حمله به خطوط قرمز جامعه هستند.

کد مطلب 6655994

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    نظرات

    • IR ۰۶:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
      1 0
      پاسخ
      اولا که این برنامه کم هستن و غیر قانونی منتشر شدن ثانیا اینکه خیلی گنده نمایی شده

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