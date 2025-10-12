وضعیت آلودگی ۵ شهر خوزستان قرمز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوا در ساعت هفت صبح امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه در شهرهای هویزه (۱۵۱)، سوسنگرد (۱۵۷)، بهبهان (۱۵۶)، دزفول (۱۶۷) و اندیمشک (۱۵۷) میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که نشاندهنده وضعیت «قرمز» و ناسالم برای تمامی گروههای سنی است.
همزمان، شهرهای آبادان (۱۱۴)، خرمشهر (۱۴۵)، اهواز (۱۲۴)، هندیجان (۱۰۵)، رامهرمز (۱۰۷)، باغملک (۱۰۳)، شوشتر (۱۰۶)، مسجدسلیمان (۱۲۲)، لالی (۱۰۹) و شوش (۱۳۷) در محدوده «نارنجی» قرار دارند که به معنای ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی یا ریوی است.
در چنین شرایطی، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای زمینهای از فعالیتهای طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند و سایر افراد نیز این فعالیتها را محدود کنند.
بر اساس همین گزارش، وضعیت هوا در شهرهای شادگان، رامشیر، ماهشهر، آغاجاری، هفتکل، ایذه، دزپارت، ملاثانی و اندیکا «زرد» و قابل قبول اعلام شده است.
کارشناسان محیط زیست هشدار دادهاند که تداوم این شرایط میتواند سلامت عمومی را تهدید کند و خواستار توجه جدی مسئولان به منابع آلاینده و راهکارهای کاهش آلودگی شدهاند.
