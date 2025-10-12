  1. استانها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

وضعیت آلودگی ۵ شهر خوزستان قرمز شد

اهواز - شاخص آلودگی هوا در صبح امروز یکشنبه در پنج شهر خوزستان به وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی رسید؛ هم‌زمان، ده شهر دیگر نیز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوا در ساعت هفت صبح امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه در شهرهای هویزه (۱۵۱)، سوسنگرد (۱۵۷)، بهبهان (۱۵۶)، دزفول (۱۶۷) و اندیمشک (۱۵۷) میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که نشان‌دهنده وضعیت «قرمز» و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی است.

هم‌زمان، شهرهای آبادان (۱۱۴)، خرمشهر (۱۴۵)، اهواز (۱۲۴)، هندیجان (۱۰۵)، رامهرمز (۱۰۷)، باغملک (۱۰۳)، شوشتر (۱۰۶)، مسجدسلیمان (۱۲۲)، لالی (۱۰۹) و شوش (۱۳۷) در محدوده «نارنجی» قرار دارند که به معنای ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی یا ریوی است.

در چنین شرایطی، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای از فعالیت‌های طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند و سایر افراد نیز این فعالیت‌ها را محدود کنند.

بر اساس همین گزارش، وضعیت هوا در شهرهای شادگان، رامشیر، ماهشهر، آغاجاری، هفتکل، ایذه، دزپارت، ملاثانی و اندیکا «زرد» و قابل قبول اعلام شده است.

کارشناسان محیط زیست هشدار داده‌اند که تداوم این شرایط می‌تواند سلامت عمومی را تهدید کند و خواستار توجه جدی مسئولان به منابع آلاینده و راهکارهای کاهش آلودگی شده‌اند.

