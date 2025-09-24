رحیمی آذر: بیش از ۶۶۰۰ پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی اردبیل رسیدگی شد

علی رحیمیآذر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ششماهه نخست سال جاری بیش از ۶ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که از مجموع پروندههای رسیدگی شده، ۵۱۹۶ فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات، ۷۱۵ فقره در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۸۲۳ فقره نیز در بخش بهداشت و درمان بوده است.
وی با بیان اینکه مدت زمان رسیدگی به پروندهها در شعب قضائی این اداره کل بهطور میانگین ۱۱ روز کاری بوده، افزود: مهمترین تخلفات شامل ۱۲۶۸ فقره گرانفروشی به ارزش ۲۹۰ میلیارد ریال، ۳۹۳ فقره تقلب به ارزش ۱۶۴ میلیارد ریال، ۸۲۴ فقره کمفروشی به ارزش ۱۰۵ میلیارد ریال و ۳۸۸ فقره عرضه خارج از شبکه به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل خاطرنشان کرد: در مدت یاد شده ۱۸۳۲ مورد بازرسی با همکاری دستگاههای ذیربط انجام شده که در نتیجه آن برای ۱۲۵۷ واحد متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.
رحیمیآذر افزود: گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی در حوزههای قاچاق، کالا و خدمات و بهداشت و درمان با مشارکت نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، اتاق اصناف، سازمان صمت، اداره استاندارد و جهاد کشاورزی انجام شده و تمرکز این بازرسیها عمدتاً بر فروشگاههای زنجیرهای و عمدهفروشی کالاهای اساسی بوده است.
وی با تأکید بر اینکه تعزیرات حکومتی استان بهصورت مستمر تخلفات احتمالی را در سطح استان رصد میکند، گفت: با هرگونه تخلف بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم برخورد قانونی خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل در پایان اعلام کرد: سامانه تلفن گویای ۱۳۵ و پایگاه اینترنتی tazirat5 به صورت شبانهروزی آماده دریافت شکایات و گزارشهای مردمی است و در حوزه آرد و نان و سایر کالاهای اساسی نیز بازرسیهای ویژه با همکاری دستگاههای مربوطه در حال اجراست.
