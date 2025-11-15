اهمیت «زمان» پیاده روی در کاهش وزن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بر اساس مطالعات علمی، ورزش صبحگاهی با افزایش متابولیسم، باعث می‌شود بدن در طول روز کالری بیشتری بسوزاند. نتایج نشان می‌دهد فعالیت بدنی متوسط تا شدید بین ساعات ۷ تا ۹ صبح بیشترین ارتباط را با کاهش وزن دارد.

ورزش در ابتدای روز همچنین موجب بهبود خلق‌وخو، افزایش هوشیاری ذهنی و حتی ارتقای کیفیت خواب در مقایسه با ورزش عصرگاهی می‌شود.

در مقابل، بررسی‌ها نشان می‌دهد تمرینات عصرگاهی در حوزه عملکرد ورزشی مؤثرتر هستند. توانایی اجرای تمرینات بی‌هوازی، فعالیت‌های قدرتی و تمرینات با شدت بالا در ساعات عصر بیشتر است. دمای بالاتر بدن در بعدازظهر و عصر به عضله‌سازی کمک می‌کند و حتی سطح تستوسترون که در رشد عضلات نقش مهمی دارد نیز در این ساعات بیشتر ترشح می‌شود.

همچنین برخی مطالعات نشان می‌دهد کنترل بهتر قند خون و بهبود شاخص‌های متابولیک در افرادی مشاهده شده که عصرها ورزش می‌کنند.

دفتر بهبود تغذیه جامعه تأکید کرد: هرچند زمان‌های مختلف روز مزایای متفاوتی دارند، مهم‌ترین عامل برای کاهش وزن، تداوم ورزش منظم است؛ نه انتخاب ساعت خاص.

هر فرد باید بر اساس هدف، سبک زندگی و شرایط بدنی خود زمانی را انتخاب کند که بیشترین احساس راحتی را برای ادامه فعالیت بدنی دارد.