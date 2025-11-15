به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه پیش از ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت هفتادمین سال تأسیس دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، بر اهمیت حیاتی ارتباط دولت با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تقویت آموزش‌های مهارتی در بخش کشاورزی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم با مشی صداقت، مشکلاتی مانند ناترازی و کمبود گاز، برق و آب را پنهان نمی‌کند، گفت: به جای پرداختن به چرایی این مشکلات، باید به دنبال راه‌حل باشیم. امروز زمان کار است، نه جنگ و جدل.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: پیگیری چرایی مشکلات، هرچند از نظر علمی ضروری است، اما نباید مانع اقدام عملی و فوری شود.

وی تصریح کرد: اگر نسل‌های گذشته با وجود کمبود دانش و امکانات توانستند بر خشکسالی و قحطی فائق آیند، امروز با علم و تکنولوژی می‌توانیم امنیت غذایی کشور را تضمین کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به اهمیت امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: امنیت غذایی در اسناد بالادستی، میثاق ملی و قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای دارد و رهبران انقلاب همواره بر خودکفایی و اهمیت معیشت مردم تأکید کرده‌اند.

وی با اشاره به سخن مشاور امنیت ملی دولت آمریکا افزود: اگر کشوری نتواند به طور کامل امنیت غذایی خود را تأمین کند، در عرصه جهانی حرفی برای گفتن نخواهد داشت.

نوری قزلجه با اشاره به چالش‌های کشاورزی، از جمله بهره‌وری پایین، کاهش مقیاس واحدهای تولیدی و مشکلات نظام بهره‌برداری، تأکید کرد: الگوی کشت و توسعه کشاورزی نوین ضروری است، اما بدون علم، دانش و فناوری نمی‌توان به نتیجه رسید.

وی افزود: دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نقش کلیدی در اصلاح نباتات، اصلاح نژاد، روش‌های نوین تولید و مصرف بهینه آب دارند و وزارت جهاد کشاورزی آماده همکاری گسترده با آنان است.

وی همچنین از تدوین سند توسعه عدالت‌محور بخش کشاورزی ایران خبر داد و توضیح داد: این سند علمی و دقیق، با همکاری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مختلف، برای نخستین بار در کشور تهیه شده و محورهای آن شامل عدالت توزیعی، شناختی، رویه‌ای، ترمیمی، سازمانی و بین نسلی است.

نوری قزلجه تصریح کرد: سوزن را اول به خود زدیم تا بررسی کنیم آیا همه امور با عدالت انجام می‌شود یا خیر و آیا حقوق نسل‌های آینده رعایت شده است.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اهمیت ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت کشاورزی گفت: در دولت چهاردهم، ارتباط با دانشگاه‌ها و دانشکده‌های کشاورزی به طور ویژه دنبال می‌شود و با حضور دکتر پزشکیان، این تعامل وارد فاز جدیدی شده است. رئیس‌جمهور توصیه کرده است که ارتباط وزارتخانه با دانشگاه‌ها تقویت شود تا تصمیم‌گیری‌ها علمی و کارشناسی باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مایلیم با اساتید، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های کشاورزی همکاری گسترده‌تر داشته باشیم تا هم آموزش مهارتی و هم توسعه علمی و فناوری در کشاورزی کشور تقویت شود.