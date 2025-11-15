به گزارش خبرنگار مهر، سید هاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر شنبه در نشست جمعی از مدیران ادارهکل آموزشوپرورش و اعضای مجمع خیرین مدرسهساز استان قم که در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاشهای گسترده خیرین در توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی استان، خدمات این گروه را سرمایهای ماندگار برای آینده کشور دانست.
حسینی بوشهری با اشاره به جایگاه ممتاز قم بهعنوان شهر کریمه اهلبیت (س) گفت: مسئولیتپذیری در این شهر فرصتی محدود اما ارزشمند است و مدیران دستگاههای مختلف باید این نعمت خدمت را قدر بدانند و برای آن برنامهریزی دقیق داشته باشند.
وی با بیان اینکه بهرهگیری از تجربههای مدیریتی گذشته به کاهش خطا و افزایش سرعت خدمترسانی کمک میکند افزود: مدیران جدید هر سازمان زمانی موفق خواهند بود که نقاط قوت و کاستیهای دورههای پیشین را بهدرستی بشناسند و از آن برای ارتقای عملکرد بهره بگیرند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه معلمان ادامهدهندگان مسیر پیامبران در هدایت و تربیت جامعه هستند گفت: اهمیت جایگاه معلمی ایجاب میکند که برنامهریزیهای آموزشی با نگاه عمیقتر و آیندهنگرانهتری تدوین شود.
وی سپس به مسئله مهارتآموزی پرداخت و با اشاره به تجربیات کشورهای پیشرفته اظهار کرد: در بسیاری از نظامهای آموزشی دنیا دانشآموزان و دانشجویان همزمان با تحصیل رسمی، مهارتهای کاربردی میآموزند و همین رویکرد، زمینه خدمترسانی مؤثر آنان به جامعه و همچنین توانمندسازی فردی برای تأمین معیشت را فراهم میکند؛ در حالیکه این موضوع در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
حسینی بوشهری در ادامه با هشدار نسبت به برنامهریزی دشمنان برای تأثیرگذاری بر ذهن و هویت نسل جوان گفت: هدف اصلی جنگ شناختی، تهیسازی نوجوانان و جوانان از هویت ملی و دینی است و دشمن تلاش میکند با بیاثر کردن باورهای اصیل، ساختاری فکری متناسب با اهداف خود بر آنان تحمیل کند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به نسل جدید در عرصههای فرهنگی و اعتقادی بیان کرد: آموزشوپرورش باید برنامهای جامع، دقیق و یکپارچه برای پاسخگویی به شبهات و سوالات دانشآموزان در تمامی مقاطع و مدارس کشور فراهم کند تا جریانهای انحرافی نتوانند خلأهای فکری را تبدیل به آسیبهای جدی کنند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان، از مدیران آموزشوپرورش و خیرین خواست با همکاری مستمر و هدفمند، مسیر ارتقای تربیتی و علمی دانشآموزان را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
نظر شما