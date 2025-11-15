به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد اظهار کرد: طی روزهای گذشته، بخش قابل توجهی از مجوز واردات برنج مورد نیاز استان صادر شده و هم‌اکنون عملیات تخلیه محموله‌ها در حال انجام است تا پس از طی مراحل قانونی، مابقی محموله‌ها نیز ترخیص و به بازار تزریق شود.

وی گفت: با صدور مجوزهای جدید واردات، بخش عمده‌ای از نیاز برنج در حال تأمین است و نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری و شبکه توزیع برای جلوگیری از نوسان بازار در دستور کار استان هم قرار دارد.

معاون استاندار هرمزگان افزود: تلاش شده است تا بر روند توزیع این برنج‌ها نیز نظارت دقیقی صورت گیرد تا هم در بخش قیمت‌گذاری و هم در نحوه توزیع که ارتباط مستقیم با مصرف‌کننده دارد، عدالت رعایت شود و بازار از تعادل خارج نشود.

شهرزاد با اشاره به اینکه مردم هرمزگان مانند سایر استان‌ها مصرف بالایی در حوزه برنج دارند، گفت: ذائقه مردم استان عمدتاً به سمت مصرف برنج‌های وارداتی، به‌ویژه برنج پاکستانی، متمایل است.

وی ادامه داد: تأمین برنج مورد نیاز هرمزگان از سه مسیر انجام می‌شود؛ نخست سهمیه‌ای است که وزارت جهاد کشاورزی برای استان‌ها در نظر می‌گیرد، دوم از طریق تجارت خرد فعالان اقتصادی در استان و بهره‌گیری از ظرفیت ملوانی و ته‌لنجی، و سوم با استفاده از مجوزهایی که کارگروه تنظیم بازار هرمزگان به واردکنندگان اعطا می‌کند.

معاون اقتصادی استاندار هرمزگان در پایان تأکید کرد: با اجرای این سه مسیر تأمین، پیش‌بینی می‌شود نیاز بازار استان به برنج به‌صورت کامل پوشش داده شود و نگرانی خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد.