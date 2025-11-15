به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله نصیریقیداری در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: نگاه کنونی اوقاف در حمایت از علم، نگاهی صحیح و ارزشمند است؛ زیرا دانشگاهها نقشی تعیینکننده در پایداری و پیشرفت جامعه دارند و دولت بهتنهایی قادر به تأمین کامل نیازهای این حوزه نیست. باید توجه داشت که حمایت از آموزش در شرایط امروز، صرفاً تأمین تخته و گچ نیست و این حوزه نیازمند پشتیبانی مالی، تجهیزاتی، گسترده و مستمر است.
وی با تأکید بر نقش مهم حمایتهای نوآورانه در حوزه وقف افزود: «نگاه نوآورانه اوقاف زنجان در حوزه وقف میتواند یاریدهنده دانشگاه باشد. یکی از دلایل اصلی مهاجرت اساتید، فقدان امکانات مناسب بهویژه در حوزه مسکن است و باید برای رفع این مشکل چارهاندیشی شود. بهبود وضعیت مسکن اساتید میتواند تا حد زیادی کاستی حقوق آنان را جبران کند.
نصیری قیداری تأمین معاش اساتید از ضروریات است. ما با حمایت و تشویق مقام معظم رهبری طی سالهای اخیر به جایگاههای بالای علمی در جهان دست یافتهایم و نباید اجازه دهیم این موقعیت ارزشمند دچار آسیب شود. اگر اوقاف در این شرایط پرچم حمایت از اساتید و علم را برافرازد، اقدام آن بسیار مؤثر، بجا و ارزشمند خواهد بود.
دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان در کشور بسیار شاخص و اثرگذار است
مدیرکل اوقاف استان زنجان، نیز در این جلسه ضمن خیرمقدم به دکتر نصیری و هیئت همراه اظهار داشت: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دانشگاهی ممتاز، شاخص و دارای جایگاه علمی بسیار بالا در کشور است. معاشرت با اساتید دانشمند و فرهیخته این دانشگاه مایه افتخار ماست و تلاش میکنیم سهمی در حمایت از این مرکز علمی و همچنین حوزههای علمیه داشته باشیم. ضروری است استان زنجان نیز سهمی در جایزه بزرگ علمی البرز که از محل وقف تأمین میشود داشته باشد.
حجتالاسلام مختار کرمی افزود: ما علاقهمند به حمایت از دانشگاهها هستیم، زیرا آثار و برکات ارزشمندی برای جامعه به همراه دارند. از محل درآمدهای موقوفات، به مؤسسات فرهنگی و ورزشی و دستگاههای مختلف در راستای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی کمک میکنیم، اما در این مسیر معمولاً نامی از واقفان برده نمیشود.
وی ادامه داد: زنجانیها همواره در کارهای خیر پیشگام بودهاند و ایجاد وقف مشارکتی با محوریت علم و دانشگاه ظرفیت قابلتوجهی دارد که میتوان آن را بررسی و تقویت کرد.
کرمی افزود: باید ذائقه مردم و خیرین را به سمت وقف در موضوعات روز جامعه هدایت کنیم و از ظرفیت مساجد و بقاع متبرکه نیز بهره ببریم. بسیاری از مردم علاقه دارند با سرمایهای اندک، باقیاتالصالحات بر جای بگذارند که وقف مشارکتی میتواند پاسخگوی این نیاز باشد. اگرچه نیت بیشتر وقفها در استان مذهبی است، اما ضروری است وقف با موضوع حمایت از علم و دانش در میان مردم، نیکوکاران و واقفان ترویج یابد.
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