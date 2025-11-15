محموله قاچاق ۳۰ میلیاردی در شهرضا کشف شد

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی با همکاری مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

وی در ادامه افزود: در بازرسی صورت گرفته از زیر بار اصلی این کامیون ۹۳ کارتن لامپ وسرپیچ لامپ ال ای دی خارجی که فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکی بوده و به صورت قاچاق تهیه شده بودند کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ارزش کالای کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه فرد متخلف با تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.