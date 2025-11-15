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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

محموله قاچاق ۳۰ میلیاردی در شهرضا کشف شد

محموله قاچاق ۳۰ میلیاردی در شهرضا کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف انواع لامپ وسرپیچ لامپ‌های ال ای دی خارجی قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال از یک دستگاه کامیون خبر داد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی با همکاری مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

وی در ادامه افزود: در بازرسی صورت گرفته از زیر بار اصلی این کامیون ۹۳ کارتن لامپ وسرپیچ لامپ ال ای دی خارجی که فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکی بوده و به صورت قاچاق تهیه شده بودند کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ارزش کالای کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه فرد متخلف با تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد مطلب 6656619

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