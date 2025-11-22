به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، شبکه یک سیما همزمان با ایام فاطمیه، ویژهبرنامهای با عنوان «فرهنگ فاطمی» را طراحی و تولید کرده است. این برنامه با حضور بانوان شاخص از نقاط مختلف ایران روی آنتن میرود و تلاش دارد با روایت قصهها و تجربههای آنان، جلوههای تازهای از فرهنگ فاطمی را به مخاطبان معرفی کند.
در این ویژهبرنامه، موضوع پوشش و حجاب به عنوان یکی از مهمترین میراثهای حضرت زهرا (س) مورد توجه قرار گرفته است. دستاندرکاران برنامه تأکید دارند که حجاب نهتنها محدودیت نیست، بلکه عامل اصلی در حفظ کرامت زن و جایگاه اجتماعی او محسوب میشود.
بخشهای مختلف «فرهنگ فاطمی» به بررسی تاریخی پوشش بانوان پیش و پس از ورود اسلام اختصاص یافته و تلاش شده است تا با بازخوانی این رویکردها، جایگاه حجاب در فرهنگ ایرانی اسلامی برجسته شود. همچنین حضور بانوان فعال در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و علمی، فرصتی فراهم میآورد تا مخاطبان با قصههای واقعی و الهامبخش آنان آشنا شوند.
ویژهبرنامه «فرهنگ فاطمی» در ایام فاطمیه از شنبه تا سه شنبه از ساعت ۱۱ الی ۲۰ از شبکه یک سیما پخش میشود.
