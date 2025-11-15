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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۵۴

غفارزاده: طرح انتقال آب سد کلقان، ۳۲ هزار میلیارد ریال هزینه دارد

غفارزاده: طرح انتقال آب سد کلقان، ۳۲ هزار میلیارد ریال هزینه دارد

تبریز-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی گفت: برای اجرای طرح انتقال آب سد کلقان به بستان آباد، هشترود و روستاهای در مسیر، ‌۳۲ هزار میلیارد ریال هزینه برآورد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف غفارزاده روز شنبه در آغاز عملیات آبرسانی به سد کلقان افزود: در حال حاضر ظرفیت این سد ۲۶ میلیون مترمکعب است و یا بهره برداری از طرح، ۱۴۰ هزار نفر از مزایای آن برخوردار می‌شوند.

وی ادامه داد: علاوه بر تأمین آب شرب، کنترل سیلاب و آبرسانی به صنایع نیز از اهداف این طرح است.

وی گفت: طول مسیر انتقال آب از سد کلقان ۱۲۰ کیلومتر و ظرفیت تصفیه خانه آب نیز ۴۶۵ لیتر بر ثانیه بوده و هشت مخزن با ۱۹ هزار مترمکعب ظرفیت برای این طرح پیش بینی شده است.

غفارزاده با بیان اینکه به دلیل قرار گرفتن مخزن سد بر بالادست، انتقال آب از این در در طول مسیر بیشتر به صورت ثقلی خواهد بود، گفت: صنایع واقع در قزلجه میدان، علاقه مند به مشارکت در این پروژه برای بالا بردن سرعت اجرا هستند.

کد مطلب 6656848

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