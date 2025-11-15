مظفری: خدمت مسئولان به مردم بهترین راه مقابله با دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حسین مظفری در جلسه شورای اداری شهرستان قزوین اظهار کرد: مسئله خدمت بیشتر و بهتر به مردم عزیز و مسئله مهم عفاف و حجاب توسط نمایندگان قزوین در این جلسه مطرح شد، بنده نیز در این خصوص مطالبی را عرض خواهم کرد، خدای متعال به همه ما لطف کرده و فرصتی برای خدمت بیشتر به بندگانش عنایت کرده است و باید قدر این فرصت را بدانیم.
وی ادامه داد: شهید آیتالله بهشتی فرمودند ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت! مؤمن بهدنبال قدرت نمیگردد تا دست و پا بزند که به هر قیمتی شده به مقام و منصب برسد، بلکه انسان باید بتواند از جایگاه خود جهت خدمت بیشتر به بندگان خدا استفاده کند، امیرالمؤمنین (ع) فرمودند جایگاه و مقام به اندازه کفشی که بارها وصله شده در نگاه من ارزش ندارد، مگر اینکه بتوانم از این منصب و جایگاه استفاده کرده و حقی را اقامه کرده و باطلی را دفع کنم.
امام جمعه قزوین عنوان کرد: اگر نگاه ما اینگونه باشد، سعی میکنیم از لحظات مسئولیتی که داریم، جهت خدمت بیشتر به مردم استفاده کنیم، چون قطعاً این فرصت محدود بوده و از ما گرفته خواهد شد، بنابراین خوب است بیشترین استفاده و بهرهوری را از این فرصت برای خدمت به خلق به عنوان یک عبادت بزرگ استفاده کنیم، خدمت به مردم یکی از بهترین کارهایی است که برای مقابله با دشمنان میتوانیم انجام دهیم.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین بیان کرد: عفاف و حجاب هم یک راهبرد دشمن است، دشمن بهدنبال این است که ما به تدریج از درون تهی شویم. روپرت مرداک، غول رسانهای غرب است، او یک پیرمرد صهیونیست است که دارای دهها شبکه و رسانه است، مرداک در یکی از مصاحبههایش میگوید ما باید بدحجابی و بیحجابی را در بین بانوان ایرانی ترویج دهیم، مصاحبهگر به او میگوید مردان ایران غیرت دارند، سخت است بتوانید این کار انجام دهید.
آیتالله مظفری تأکید کرد: اندلس صدها سال در اختیار مسلمانان بود، دشمنان سالهای طولانی کار کردند تا نهایتاً توانستند با حملهای غافلگیرکننده بر آنان غلبه کنند؛ اگر ما باور داشته باشیم که مسئله عفاف و حجاب یک راهبرد اساسی دشمن است، در این صورت ما هم در یک جبهه قرار خواهیم گرفت و همه در این زمینه وظایف خود را انجام خواهیم داد.
نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: همه باید طبق قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی عمل کنند، باید کار را از همینجا شروع کنیم تا به تدریج به جامعه برسیم، انشاءالله همه ما در این زمینه جدیت بیشتری به خرج دهیم.
وی یادآور شد: از همراهی و همکاری فرماندار محترم و بخشداران محترمی که در سفرهای شهرستانی همراه ما بودند، تشکر میکنیم، دیدارهای مردمی و ارتباطات مردمی مسئولین باید تقویت شود، ما با هدف نشستن پای درددلهای مردم سفرهای شهرستانی را برگزار میکنیم، خیلی از درددلهای مردم مربوط به مسائل اجرایی است، همکاری و همراهی خوب بخشداران و نمایندگان محترم مجلس بهویژه خانم دکتر محمدبیگی باعث شد در این سفرها خیلی از مشکلات حل شود یا در مسیر حل شدن قرار بگیرد.
امام جمعه قزوین اظهار کرد: موضوع خشکسالی نیز باید بهصورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد، این خشکسالی در ۶۰ سال گذشته بیسابقه بوده است، این باید ما را متنبه کند و به تضرع به پیشگاه الهی روی بیاوریم، باید آنچه از دست ما برمیآید در راستای پیشگیری از انحراف، گناه و معصیت در جامعه انجام دهیم و همگی به درگاه خدای متعال استغفار کنیم، اقامه نماز باران هم وسیلهای برای بارش رحمت الهی است، انشاءالله اگر مسیر استغفار و تضرع به درگاه الهی را ادامه دهیم بیشک لطف و عنایت خدای متعال شامل حال ما خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین عنوان کرد: از همراهی و همکاری خوب مسئولین و مردم عزیز در راستای اقامه باشکوه نماز باران تشکر میکنیم، امیدوارم در روز دوشنبه ۲۶ آبان وهفته آتی، نماز باشکوهی را داشته باشیم و مشمول لطف و عنایت ویژه خدای متعال قرار بگیریم.
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