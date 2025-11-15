تأکید استاندار بوشهر بر همت مسئولان و همیاری نخبگان در ترویج کتابخوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار بوشهر در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب و روز کتاب و کتابخوانی، این مناسبت را به کتابداران، اهالی قلم و همه فعالان حوزه کتاب استان تبریک گفت و بر همت مسئولان فرهنگی و همیاری نخبگان برای ترویج بیش از پیش کتابخوانی تأکید کرد.

ارسلان زارع در این پیام بیان کرد: کتاب، موجب افزایش آگاهی و دانایی و حاوی اندیشه‌ها و تجربیات بشری در تاریخ است و در انتقال علم و فرهنگ به نسل‌های حاضر و آینده سهمی عمده دارد و در همین پیوند ترویج فرهنگ کتابخوانی جامعه را در مسیر دستیابی به کمال و دانش قرار می‌دهد.

وی افزود: کتاب و کتابخوانی در دین مبین اسلام اهمیت زیادی دارد و خداوند متعال در اولین آیاتی که بر پیامبر اعظم (ص) نازل کرد؛ با امر به قرائت آغاز و به قلم و آنچه می‌نویسد، سوگند یاد شده است.

استاندار بوشهر یادآور شد: سی و سومین دوره هفته کتاب که از امروز و با شعار «بخوانیم برای ایران» آغاز شده؛ فرصت مغتنمی است تا با همت مسئولان فرهنگی و همیاری نخبگان، دوستداران کتاب و همه مردم استان بوشهر؛ بیش از پیش برای ترویج کتابخوانی همت گماریم و کودکان و نوجوانان امروز را که سازنده فردای سرزمین‌مان هستند، با کتاب و مطالعه مأنوس کنیم.

وی افزود: افزایش سرانه فضاهای فرهنگی و توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای در استان از جمله موضوعاتی است که باید پیگیری شود، چراکه معتقدم رونق کتابخانه‌ها، نشانه‌ای از شکل گیری جامعه‌ای آگاه برای پرورش نسلی فرهیخته و کتابخوان است.

وی با گرامیداشت یاد مفسر بزرگ جهان اسلام علامه سید محمدحسین طباطبایی؛ بیان کرد: هفته کتاب و روز کتاب و کتابخوانی را گرامی داشته و این مناسبت را به کتابداران، ناشران، اهالی قلم، نویسندگان و همه فعالان حوزه کتاب و مروجان فرهنگ مطالعه در استان بوشهر تبریک می گویم.