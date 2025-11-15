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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۳۵

بیانیه ائمه جمعه جنوب کرمان برای مقابله با قاچاق سوخت

بیانیه ائمه جمعه جنوب کرمان برای مقابله با قاچاق سوخت

جیرفت- ائمه جمعه جنوب کرمان در واکنش به جان باختن ۱۲ نفر در سانحه رانندگی یک خودروی حامل سوخت ، در بیانیه ای مشترک خواهان برنامه ریزی صحیح و برخورد قانونی بازدارنده با عاملان این وضعیت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مشترک ائمه جمعه جنوب کرمان در واکنش به جان باختن ۱۲ نفر در سانحه رانندگی یک خودروی حامل سوخت در محور قلعه گنج - رمشک آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

جنوب کرمان سال‌هاست زخمی عمیق بر پیکر جامعه دارد؛ زخمی به نام قاچاق سوخت. این پدیده شوم نه تنها سرمایه ملی را می‌سوزاند، بلکه جان جوانان و خانواده‌های بی‌گناه را در جاده‌ها به آتش می‌کشد.

حوادث تلخ و پر تکرار، از جمله جان‌باختن ۱۲ نفر بی‌گناه در تصادف اخیر خودروهای حامل سوخت، بار دیگر عمق این بحران و پیامدهای ناگوار آن را آشکار ساخت.

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا»؛ جان انسان‌ها امانتی الهی است و هیچ منفعت مادی نمی‌تواند ارزش آن را تحت‌الشعاع قرار دهد. پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله نیز هشدار داده‌اند: «مَن أصبح و لم یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم»؛ این حدیث شریف مسئولیت سنگین ما و شما مدیران را در قبال جان و معیشت مردم یادآور می‌شود.

امروز جاده‌های جنوب کرمان به میدان تاخت وتاز خودروهای بی‌پلاک و بی‌قانون تبدیل شده است؛ ارابه‌های مرگی که هیچ حرمت و قانونی نمی‌شناسند و هر لحظه ممکن است خانواده‌ای را زنده‌زنده در شعله‌های آتش بسوزانند.

برنامه ریزی صحیح، عاجل و برخورد قانونی بازدارنده با عاملان این وضعیت، خواسته عامه مردم می‌باشد قطعاً رفع سریع این معضل آزمونی بزرگ برای مسئولان است.

ما ائمه جمعه جنوب کرمان، با صدای واحد و قلبی آکنده از درد، فریاد می‌زنیم امنیت جاده‌ها، حق مردم است و هیچ توجیهی برای رها کردن این بحران پذیرفتنی نیست.

مسئولان باید با شجاعت و قاطعیت، خلاءهای قانونی را برطرف کرده و با این پدیده مرگبار برخورد کنند.

ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در منطقه باید در اولویت قرار گیرد تا جوانان ما مجبور نباشند جان خود را در راه‌های ناامن بسپارند.

مدیریت و کنترل جاده‌ها، افزایش ایمنی حمل‌ونقل و برخورد قاطع با باندهای سازمان‌یافته قاچاق ضرورتی انکارناپذیر است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تأکید کرده‌اند: «جوانان سرمایه‌های اصلی کشورند؛ اگر فرصت کار و زندگی سالم برای آنان فراهم شود، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از بین خواهد رفت.» این سخن حکیمانه نشان می‌دهد که راه برون‌رفت از بحران‌ها، توجه به اشتغال و کرامت جوانان است.

جنوب کرمان با رشد جمعیتی بالا، نیازمند برنامه‌ریزی فوری و جدی است و اگر این فرصت‌ها فراهم نشود، مشکلات اجتماعی و اقتصادی دوچندان خواهد شد و مهاجرت اجباری جوانان، بنیان خانواده‌ها را متزلزل خواهد ساخت.

مردم عزیز و فهیم، ما می‌دانیم بسیاری از فرزندان شما به دلیل مشکلات معیشتی به این مسیر خطرناک کشیده می‌شوند؛ اما جان انسان‌ها ارزشمندتر از هر منفعت مادی است.

از خانواده‌ها و جوانان می‌خواهیم با هوشیاری و صبر، از ورود به این چرخه پرخطر خودداری کنند و در کنار هم برای مطالبه گری قانونی و سازنده تلاش نمایند.

ما ائمه جمعه این شش شهر، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، از همه مسئولان و مردم می‌خواهیم با عزم و اراده‌ای جدی، برای پایان دادن به این بحران انسانی و اجتماعی گام بردارند.

امنیت، سلامت و کرامت مردم جنوب کرمان باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد.

بی‌تردید تغییر و اصلاح جامعه در گرو اراده و تلاش مشترک مردم و مسئولان است.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

کد مطلب 6657031

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