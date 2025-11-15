به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دونالد تاسک نخست وزیر لهستان امروز شنبه به موضوع فساد در کشور اوکراین پرداخت و از تأثیر آن بر تمایل غرب برای حمایت از کی یف تأکید کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، نخست وزیر لهستان در این خصوص گفت: فساد در اوکراین بر تمایل غرب برای حمایت از کی یف تاثیر منفی می‌گذارد.

دونالد تاسک با اشاره به رسوایی اخیر فساد در اوکراین گفت: ما همچنان به حمایت از اوکراین ادامه می‌دهیم؛ اما هرچه جلوتر برویم، قانع کردن بقیه شرکا برای حفظ همبستگی سخت‌تر می‌شود، مخصوصاً وقتی چنین پرونده‌هایی رو می‌شود.

به گفتهٔ نخست‌وزیر لهستان، وی از مدت‌ها پیش به ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره ضرورت مبارزه با فساد هشدار داده بود.

گفتنی است که تا کنون بارها پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی در اوکراین کشف شده است که نشان می‌دهند کی یف به بهانه‌های مرتبط با روسیه هراسی، از کمک‌های محور غربی سوء استفاده می‌کند.